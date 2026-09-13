Къщата на малкия Тръмп пак удари джакпота в Ню Йорк

Къщата, в която Доналд Тръмп е прекарал най-ранните години от детството си, отново направи впечатляваща сделка. Имотът в нюйоркския квартал „Джамайка Естейтс“ бе продаден за 1,93 млн. долара, след като само преди година представлявал занемарено жилище с щети от вода, мухъл и безстопанствени котки. Новият собственик засега остава мистерия - самоличността на купувача не е разкрита.

От детството на Тръмп до луксозен имот

Тюдорската къща е построена през 1940 г. от бащата на президента - строителния предприемач Фред Тръмп. Доналд Тръмп живее там до около четиригодишна възраст, преди семейството да се премести в друг дом.

Имотът разполага с пет спални, няколко бани и приблизително 300 кв. м жилищна площ. Днес обаче от атмосферата на 40-те години е останала предимно външната архитектура. Интериорът е преработен почти изцяло.

835 000 долара покупка, половин милион за ремонт

Предприемачът Томи Лин купува къщата през 2025 г. за едва 835 000 долара - доста под цените, на които имотът е сменял собствениците си в годините около първия президентски мандат на Тръмп.

Причината била проста - домът бил в лошо състояние. Спукана тръба причинила сериозни щети от вода, появил се мухъл, а в необитаемите помещения се настанили безстопанствени котки. Лин вложил около 500 000 долара и осем месеца работа, за да превърне изоставената къща отново в скъп имот.

След ремонта вътре се появили кухня с професионално оборудване, подове от дърво, наредено тип „рибена кост“, дизайнерска дърводелска работа и бани в спа стил. Външният тюдорски облик бил запазен, докато вътрешността станала изцяло съвременна.

Името Тръмп вече веднъж донесе милиони

Историята на къщата отдавна е необичайна. Само няколко месеца след встъпването на Тръмп в първия му президентски мандат през 2017 г. имотът е продаден за 2,14 млн. долара на дружество с показателното име „Тръмп Бърт Хоум“.

За кратко къщата дори се превръща в туристическа атракция чрез Еърбиенби. Гостите били посрещани от картонени фигури на Тръмп в естествен ръст, копия от книгата му „Изкуството на сделката“ и поставена в рамка корица на списание „Пийпъл“ с неговия образ.

През 2019 г. собствениците опитали да я продадат за 2,9 млн. долара, но купувач така и не се намерил. Постепенно имотът запустял и загубил блясъка, който президентската връзка му донесла.

Тайният купувач плати почти два милиона

След пълния ремонт къщата отново бе пусната на пазара, първоначално за около 2,3 млн. долара. Цената впоследствие бе намалена, а окончателната сделка е за 1,93 млн. долара. Договорът е сключен през юли, но информацията за финализираната продажба бе публикувана сега.

Кой е решил да даде почти два милиона долара за дома, в който малкият Доналд е тичал преди повече от осем десетилетия, засега не се знае. В света на недвижимите имоти обаче подобна история сама по себе си струва пари - особено когато към квадратните метри върви и президентско минало.

От Куинс до позлатения Овален кабинет

Иронията е, че животът на Тръмп сякаш винаги се връща към недвижимите имоти. Преди политиката той изгради състоянието и публичния си образ именно около строителството, хотелите и небостъргачите, а „Тръмп тауър“ в Манхатън дълги години беше неговият най-разпознаваем дом.

Като президент той продължава да оставя своя вкус и върху Белия дом - от позлатени декоративни елементи в Овалния кабинет до мащабния проект за нова бална зала. Асошиейтед прес отбелязва, че естетиката остава близка до стила, с който Тръмп отдавна обзавежда собствените си имоти.

А в Куинс първата му къща отново започва нов живот - без котките, без мухъла и с неизвестен собственик, който вече притежава не просто луксозен дом, а малко парче от историята на семейство Тръмп.