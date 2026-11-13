Евгени Минчев посрещна в Лондон лорд Алън Уест, топ стилиста Саймън Картър и британски елит

Международният PR експерт, поет и благотворител Евгени Минчев събра 25 изискани гости на благотворителен обяд в историческия Mark Masons’ Hall в Лондон – едно от емблематичните средища на британското масонство. Събитието бе организирано в подкрепа на Обществото на Шопен в Обединеното кралство /Chopin Society UK/, на което Минчев е дългогодишен дарител и член. Благородната кауза обедини представители на британската аристокрация, бизнеса, модата и културните среди.

Ребека Риофрио с Тони Мур от „Айрън Мейдън“

Сред най-високопоставените дами и господа бе адмирал лорд Алън Уест, бивш главнокомандващ на Кралския военноморски флот на Великобритания и бивш министър по сигурността. Членът на Камарата на лордовете е сред авторитетните фигури в сферата на отбраната и националната сигурност. Лорд Уест произнесе реч, в която благодари на домакина Евгени Минчев за поканата и организираното благотворително събитие.

Светла Евтимова получи комплименти за стила си от лейди Керъл Кофин Парсънс

Особено внимание привлече известния британски дизайнер Саймън Картър, номиниран за предстоящите Business & Fashion Awards в Лондон, които ще се проведат на 6 март 2027 г. в престижния The Lansdowne Club в британската столица. Почетна дама на събитието тогава ще бъде международният одитор Светла Евтимова, представена в тази й роля официално от Евгени. Сред гостите бе и Мануела Костадинова, собственик на верига ресторанти в Лондон и номинирана за отличието „Бизнесдама на годината 2026“.

Бизнесдамата Мануела Костадинова с лорд Уест и вицепрезидента на Обществото на Шопен Марк Остас

В приветствието си Евгени Минчев изрази благодарност за приятелството и ползотворното сътрудничество с Ребека Риофрио, като специално я поздрави за голямо отличие, получено от нея само дни преди събитието в Mark Masons’ Hall. Дарението на домакина за Chopin Society UK бе прието от вицепрезидента на организацията Марк Остас, който бе сред специалните гости на обяда. Почетно място на изисканата трапеза заемаше и британската бизнесдама лейди Керъл Кофин-Парсънс.

Мартин Георгиев е студент по мода в Италия и е номиниран за Business Fashion Awards London 2027 г.

Музикалната изненада на събитието бе Тони Мур, бивш член на легендарната рок група „Айрън Мейдън“. С легендарни хитове той превърна благотворителния обяд и в истински меломански празник. Един от най-милите моменти бе представянето на младия Мартин Георгиев, студент по мода и номиниран за Business & Fashion Awards. Талантливият българин бе приветстван с аплодисменти от присъстващите – красив жест на признание към младото поколение творци. Мартин бе настанен до британската бизнесдама Дениз Паркинсън, вицепрезидент на Variety. Събитието премина в атмосфера на британска елегантност, приятелство и съпричастност към благотворителната кауза. С поредната си инициатива в Лондон Евгени Минчев отново събра на една маса влиятелни личности и млади таланти, доказвайки, че благотворителността и културата могат да бъдат естествен мост между България и Великобритания.

Евгени с Дениз Паркинсън, вицепрезидент на Variety