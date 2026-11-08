Голяма изненада с Владо Зомбори! Ново начало

Любимецът на публиката Владо Зомбори е готов да завладее и музикалните класации. В интервю пред bTV актьорът и певец разкри, че съвсем скоро ще зарадва феновете си с първите си 3-4 песни, а заедно с бандата си – Алекс и Пламен, с които се сближават по време на участия в риалити формати – вече работи по общо десетина парчета.

„Мелодичната музика ме вълнува“, споделя Зомбори, допълвайки, че е дошъл моментът музиката да заеме централно място в неговия живот. Най-верният му и безкомпромисен критичен съдник обаче си остава семейството. Дъщеричката му Йоана, от актрисата Весела Бабинова, е първата, която чува новите му творения по време на пътуванията им в колата, а мнението на съпругата му е ключово за всяко негово решение.