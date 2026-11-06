Гръмна страшен скандал с Гущерови! Измама за стотици хиляди

След поредица от публични раздели, помирения и семейни скандали, Светлана и Христиан Гущерови отново са в центъра на вниманието – този път поради разследване за имотна измама в особено големи размери, съобщава „България днес“.

Софийската районна прокуратура (СРП) потвърди пред изданието, че на двамата са предявени официални обвинения, като са им определени парични гаранции от по 10 000 евро.

Разследването обхваща периода 2022–2023 г., когато двамата все още живееха заедно. Случаят е свързан с дейността на семейното дружество „Гущеров и син“ АД и обещания за покупка на жилища с паркоместа на изгодни цени в столичния квартал „Овча купел“.

Четирима души са предплатили значителни суми с очакването да придобият апартаменти „на зелено“. Общият размер на нанесените щети се изчислява на 292 000 евро (средно по около 73 000 евро на купувач). Жилищата така и не са били изградени, което е накарало завлечените купувачи да потърсят съдействие от органите на реда.

Обвиненията срещу Светлана и Христиан са в качеството им на представители на компанията „Гущеров и син“ АД – дружество, наследено от Христиан от баща му, бившия народен представител Добромир Гущеров.

Справка в Търговския регистър сочи, че Христиан Гущеров притежава 99,99% от капитала на компанията. В Съвета на директорите фигурират Светлана Гущерова и нейната майка Кунка Неделчева.

Към момента обвиненията не означават доказана вина. Разследването продължава, като предстои прокуратурата да прецени дали събраните доказателства са достатъчни за внасяне на обвинителен акт в съда.

Двамата сключиха пищен брак през 2018 г. и имат четири деца. През 2024 г. обаче връзката им се разпадна публично – последваха медийни разкрития, скандали и участия в подкасти, където Светлана говори за ограниченията и разочарованията в брака си.

Днес обаче фокусът изцяло се измества от личния им живот към съдебната зала, където разследващите трябва да установят имало ли е умишлено въвеждане в заблуждение на купувачите.