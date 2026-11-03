Естрадна легенда напусна България и даде голямо обещание

С много емоции, сълзи и прочувствени думи обичаната певица Кичка Бодурова се сбогува с родината след поредното си успешно гостуване. Изпълнителката, която от години живее в САЩ, събра хиляди почитатели на два разпродадени концерта у нас, но раздялата с българската публика отново се оказа трудно изпитание за нея.

Веднага след последния си концерт Бодурова сподели разтърсваща публикация в социалните мрежи: „Днес небето се разплака и аз го последвах. Не от друго, а от любов! И то като мен не обича „Гудбай!“ и ме попита: тръгваш ли си, огорчена може би? Защо, отговорих му аз?! Нима ти си забелязало нещо? Ах, този дъжд!“

Макар че от десетилетия житейският ѝ път е свързан с Америка, певицата никога не е прекъсвала дълбоката си връзка с България. За радост на своите почитатели, Кичка побърза да ги успокои, че това не е окончателно сбогом, а само „довиждане“, и обеща отново да се качи на българската сцена.