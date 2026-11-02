Отиде си огромна музикална легенда

Световната електронна музика загуби една от най-големите си фигури. Американският музикант, продуцент и диджей Хуан Аткинс, смятан за един от бащите на детройтското техно, е починал на 64-годишна възраст. Новината съобщиха „Гардиън“ и АФП, позовавайки се на потвърждение от мениджърската му агенция Greensmith Artists.

Аткинс е бил открит в безсъзнание в хотелската си стая в Мексико Сити малко преди планирано участие в местен клуб. Той е бил откаран в болница, където е констатирана смъртта му. Засега официална информация за причината не е оповестена.

Роден през 1962 г. в Детройт, Аткинс израства в близкия Белвил, където среща Дерик Мей и Кевин Сондърсън. Тримата по-късно стават известни като Belleville Three – формацията, поставила основите на детройтското техно и променила посоката на електронната музика през 80-те години.

Музикалният му път започва още в ученическите години. Заедно с Ричард Дейвис създава дуото Cybotron, в което експериментират със синтезатори, електронни ритми и футуристични звуци. Сред най-популярните им композиции са Cosmic Cars и Clear – парчета, превърнали се в класика на ранното техно.

След разпадането на Cybotron през 1985 г. Аткинс продължава самостоятелната си кариера под името Model 500. Още същата година издава No UFOs и основава звукозаписната компания Metroplex, която се превръща в една от важните платформи за развитието на детройтската електронна сцена.

Приносът му е не само в създаването на ново музикално звучене, но и в утвърждаването на самото понятие „техно“. Неговата композиция Techno Music е включена в британската компилация Techno! The New Dance Sound of Detroit от 1988 г., която представя новата музикална вълна от Детройт пред широката европейска публика.

През следващите десетилетия Аткинс продължава да експериментира, като записва и под имената Infiniti и Model 500. Сред значимите му проекти е сътрудничеството Borderland с германския продуцент Мориц фон Освалд.

През 2023 г. музикантът възстановява Cybotron и отново се завръща към концертната дейност и новите музикални записи с проекта.

Влиянието на Хуан Аткинс достига далеч отвъд клубната сцена. Една от емблематичните композиции на Cybotron – Clear, става основа за хита Lose Control на американската звезда Миси Елиът от 2005 г. Така звукът, създаден в Детройт десетилетия по-рано, продължава да живее и в съвременната поп музика.