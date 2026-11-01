Признати БГ художници на търг, воден от шеф в Сотбис

Произведения на двама от най-успешните родни творци на международната сцена – Недко Солаков и Теодор Ушев, ще бъдат предложени на благотворителен аукцион в подкрепа на УНИЦЕФ България. Търгът ще бъде воден от Джордж Норт, старши директор в Sotheby’s London, който пристига специално в София за третото издание на галата Bulgaria Sotheby’s International Realty в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. За една вечер тя ще се преобрази в необичайна арена за среща между съвременното изкуство, музиката, танца и акробатиката, посветена на подкрепата за децата.

Произведения на Недко Солаков, едно от най-разпознаваемите имена в арта, са в колекциите на престижните Tate Modern в Лондон, MoMA в Ню Йорк и Centre Pompidou в Париж. Творчеството му е представяно на Венецианското биенале и documenta в Касел. Както се знае, Теодор Ушев е визуален артист, аниматор и режисьор, номиниран за „Оскар“ за анимационния филм „Сляпата Вайша“ и носител на множество престижни отличия от световни кинофестивали. Специалният гост на галата - Джордж Норт, старши директор в Sotheby’s London и ръководител на европейските аукциони, дирижира търга на легендарната колекция на Фреди Меркюри през 2023 г., която предизвика огромен международен интерес. Норт е известен и с участието си като водещ на благотворителни търгове в подкрепа на обществено значими каузи. На 2 ноември той ще застане пред гостите на галата в София, за да превърне наддаването за произведения на изкуството в подкрепа за каузата на УНИЦЕФ за закрила на децата от насилие.

Под мотото ART COMES ALIVE – „Изкуството оживява“ тазгодишното издание ще предложи формат, в който произведенията на изкуството няма просто да бъдат представени, а ще се превърнат в част от сценичното действие. Музика, танц, визуално изкуство и акробатика ще се преплетат в единен спектакъл, създаден специално за благотворителната вечер. Част от творбите ще бъдат представени чрез артистични изпълнения, вдъхновени от тях. Един от най-необичайните моменти на вечерта ще бъде участието на Недко Солаков, който ще довърши свое произведение на живо пред гостите, непосредствено преди то да бъде предложено на търг. Така публиката ще стане свидетел не само на благотворителното наддаване, но и на самия творчески процес. В артистичната програма ще участват Михаела Филева, Орлин Горанов, Мария Славова, Манал Ел Фетури, Юлиян Вергов и артисти от Цирк „Балкански“. Водещи на вечерта ще бъдат Орлин Павлов и Симона Кръстева.

Хореографията на спектакъла е поверена на Фредерико Пинто – португалски балетен артист и премиер-солист на Софийската опера и балет, познат с водещите си роли в класически и съвременни постановки. Режисьор на събитието е Мариан Стефанов, чиято международна кариера включва работа с легендарния германски телевизионен балет Fernsehballett. Двамата обединяват опита си в сценичните изкуства, за да създадат спектакъл, в който всяко изпълнение допълва общия разказ за силата на изкуството да въздейства и да променя. Зад блясъка на благотворителната вечер стои кауза с дълбоко обществено значение – закрилата от насилие за всяко дете, която се осъществява чрез модела „Зона ЗаКрила“ на УНИЦЕФ в България. Програмата осигурява специализирана психологическа, социална и правна подкрепа за деца, преживели или станали свидетели на насилие, както и за техните семейства. Целта е децата да получат навременна, координирана и щадяща помощ в сигурна среда.

Предишното издание на благотворителната гала вечер събра над 200 000 лева в подкрепа на работата на УНИЦЕФ. С третото издание Bulgaria Sotheby’s International Realty продължава традицията да обединява представители на бизнеса, културата, изкуството и обществения живот около кауза, която има реално отражение върху живота на децата. Sotheby’s International Realty е сред най-престижните международни брандове в света на луксозните недвижими имоти – име, което по вече от половин век е символ на доверие, професионализъм и безкомпромисни стандарти.