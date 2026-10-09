Гледаме творби на 88 артисти от 18 държави

В Иновационния форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк до 11 октомври продължава най-голямото изложение за съвременно изкуство в България. Третото издание на Sofia Art Fair, което беше открито от министъра на културата Евтим Милошев и столичния кмет Васил Терзиев, превръща залите в международна сцена за галерии, артистични колективи, художници, колекционери, куратори, представители на културни институции и публика.

В Sofia Art Fair 2026 участват 27 галерии и изложители от осем държави - България, Австрия, Италия, Нидерландия, Румъния, Турция, Унгария и Грузия. Селекцията обединява утвърдени и нови галерии, независими пространства, артистични колективи и организации, които представят произведения на 88 автори от 18 държави. Българските галерии са Arosita, Artmark, Ателие28, Bаgra, Cable Depot, Collect, Депо Съвремие, DG Art Gallery, Doza, артистичният колектив Error, Grafikart, L.I.N.K., Little Bird Place, MISSIA, Monev Contemporary, MP-STUDIO, „Перла“, „Ракурси“. Международното участие включва Аrt depot gallery от Инсбрук, Fleur & Wouter от Амстердам, Gallery Siyah Beyaz от Анкара, MASSONE ARTE и Pink Summer от Генуа, Sandwich Gallery и Sector 1 Gallery от Букурещ, TOBE Gallery от Будапеща, Window Project от Тбилиси. „Авторите са изключителни, много от тях предизвикват сензации в Европа“, коментира творческият директор на Sofia Art Fair Стефан Стоянов – галерист, куратор и консултант с дългогодишна международна кариера, който работи с артисти и колекционери на три континента. Откриването на нови таланти и изграждането на връзки между различни култури и пазари за него е не просто професия, а призвание. „Инвестицията в съвременно изкуство – за мен това е любов,“ казва Стефан Стоянов /на снимката с Евтим Милошев, Васил Терзиев и реставратора-галерист Илинка Чергарова/.

Посетителите могат да видят живопис, скулптура, фотография, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Сред артистите от различни поколения са Кристо и Жан-Клод, Carsten Nicolai, Koo Jeong A, Tomás Saraceno, Peter Fend, Moataz Nasr, Калин Серапионов, Станимир Генов, Искра Благоева, Боряна Петкова, Симеон Стоилов, Александър Юзев, Росица Гецова, Сашо Стоицов, Свилен Блажев, Антон Стоянов, Мика Сав, Калия Калъчева, Ив Тошайн, Нора Ампова, Ардан Йозменоглу, Али Котан, Есат Теканд, Гьокхан Тюфекчи и много други.

„Съвременното изкуство е част от икономиката - зад всяко произведение стои труд, а около него се изгражда цяла среда от галерии, куратори, колекционери, експерти и културни организации. За да развием потенциала на българските артисти, не е достатъчно само да говорим за таланта им. Необходими са работещ пазар, международна видимост и устойчива инфраструктура. Sofia Art Fair създава именно такава среща - между изкуството и публиката, но и между творците и хората, които могат да подкрепят дългосрочно тяхното развитие“, категорична е Суни Данаджъ, създател и основен организатор на Sofia Art Fair.

Снимки Ани Петрова

Паралелно с изложението до 11 октомври ще се проведе конферентната програма SAF Talks. Тя ще срещне публиката с международни експерти, художници, куратори, колекционери, културни мениджъри и журналисти чрез лекции, презентации и дискусии. Сред акцентите са разговори за подкрепата за съвременното изкуство на Балканите, менторството и дългосрочното професионално развитие на артистите, художественото книгоиздаване, ролята на арт панаирите, колекционирането на съвременно изкуство, работата с публики и новите форми на арт медиация, създаването и преживяването на изложби и присъствието на изкуството в публичното пространство.

Sofia Art Fair 2026 предлага съпътстваща програма със специални проекти, кураторски турове, арт медиация и творчески занимания, както и обособени AR/VR изживявания, детска зона и място за срещи. Посещението на Sofia Art Fair е напълно безплатно за деца и младежи до 18-годишна възраст, както и за хора в неравностойно положение.