Тленните останки на цар Самуил и на негови предполагаеми родственици може да бъдат изпратени за генетични изследвания в Института "Макс Планк" в Германия до края на годината.

Това съобщи за БТА проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, който беше част от екипа, подготвил и транспортирал тленните останки на българския владетел и неговото семейство от Гърция в България на 3 октомври тази година.

В екипа, участвал в пренасянето на трите ковчега от Солун, бяха още доц. Виктория Русева и докторантката Доника Йорданова. Проф. Вагалински участва лично в процеса по подготовката и транспортирането на останките, които пристигнаха в България с военнотранспортен самолет "Спартан".

В момента се уточняват детайлите по сътрудничеството с германския научен институт, като предстои да бъдат оформени необходимите договорености и да се получат разрешенията за изпращане на костния материал.

По думите на проф. Вагалински процесът зависи и от Министерството на културата, от което се очаква разрешение за извършване на изследванията.

Припомняме, че тленните останки на цар Самуил бяха върнати в България на 3 октомври 2026 година.

Това стана след десетилетия преговори между България и Гърция.

Официалното предаване се състоя в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския министър-председател Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис. След церемонията тленните останки бяха транспортирани до София с военнотранспортен самолет "Спартан", ескортиран във въздуха от изтребители МиГ-29 и F-16 на българските Военновъздушни сили.

В столицата беше организирана тържествена държавна церемония на площад "Княз Александър I", на която присъстваха президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев, българският патриарх Даниил, представители на държавните институции, духовенството и множество граждани. В чест на средновековния владетел прозвуча националният химн и бяха произведени 21 артилерийски салюта.

След официалната церемония тленните останки бяха пренесени с тържествено шествие до базиликата "Света София", където патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва. Останките на цар Самуил бяха положени в специално изработен мраморен саркофаг в храма, а гражданите получиха възможност да отдадат почит на владетеля.