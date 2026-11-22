"Кирил Цонев и неговият артистичен кръг. 130 години от рождението на художника" е логото на изложбата, която Софийска градска художествена галерия открива на 24 ноември. В нейния фокус е един от най-видните интелектуалци на България, творец от световна класа. Живописец, изследовател, критик, пътешественик и реставратор – това са само някои от многобройните роли, които Кирил Цонев съчетава през своя живот. Неговият творчески път надхвърля границите на живописта и се превръща в свидетелство за непрекъснат стремеж към познание, културен обмен и художествено обновление. Срещите му с различни личности, артистични общности и културни среди оформят не само неговото творчество, но и мястото му в историята на българското и европейското изкуство.

Чрез приятелства, житейски съдби, пътувания, идеи и творчески взаимодействия изложбата проследява сложната мрежа от връзки, оформили личността и изкуството на Кирил Цонев. Така неговата биография се разкрива не просто като последователност от събития, а като история за непрестанно търсене, развитие и диалог между различни художествени традиции. В този смисъл изложбата представя не само един от най-всестранно развитите български художници на XX век, но и човека, който превръща всяка среща, всяко пътуване и всяко ново познанство в част от своята творческа биография. Изложбата е съпътствана с редица събития – турове, лекции и детски ателиета. Куратор е Неда Живкова.