Последно сбогом с Вежди Рашидов. Поклонението е в Народния театър

България се прощава днес с големия скулптор, художник и общественик Вежди Рашидов. Поклонението започва в 11 часа в Народния театър „Иван Вазов“ в София, където близки, приятели, колеги и почитатели ще могат да му отдадат последна почит. Творецът почина на 6 ноември на 74-годишна възраст след кратко боледуване. Погребението ще бъде в тесен семеен кръг, съобщиха близките му.

Правителството определи комисия за погребението

На заседанието си в сряда Министерският съвет прие решение за създаването на специална комисия по погребението на Вежди Рашидов в качеството му на бивш председател на Народното събрание. За неин председател беше определена председателят на парламента Михаела Доцова, а за членове - вицепремиерът Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев.

От трудното детство до световните галерии

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Неговата майка е прочутата народна певица Кадрие Лятифова, известна като „Славея на Родопите“. След смъртта й през 1962 г. бъдещият скулптор прекарва част от детството си в сиропиталището в село Студен кладенец.

През 1970 г. Рашидов завършва Художественото училище „Илия Петров“, а осем години по-късно се дипломира със специалност „Скулптура“ в Художествената академия в София. Талантът му бързо получава признание и извън България. През 1985 г. заминава за Париж, след като печели конкурс за творческо пребиваване в прочутото международно средище за художници „Сите дез ар“.

През годините участва в над 50 изложби у нас и по света, включително във Франция, Италия, Германия, Русия, Япония и Индия. Негови произведения са притежание на световноизвестни музеи и колекции, сред които галерия „Уфици“ във Флоренция, музеят „Пушкин“ в Москва и Музеят на Израел в Йерусалим. Удостоен е със златния медал на Ватикана на името на Данте Алигиери, с отличия на европейски художествени академии и с медала на музея „Лувър“.

Рашидов е автор и на познатите статуетки за наградите „Сирак Скитник“ на БНР, „Златна роза“ на фестивала на българския филм и „Питагор“ за постижения в науката. В продължение на десет години преподава в Художествената академия, а от 2004 г. е член-кореспондент на БАН. Носител е на орден „Стара планина“ първа степен и е почетен гражданин на София, Кърджали, Димитровград, Мадан и Правец.

Два пъти министър и председател на парламента

Освен в изкуството Вежди Рашидов оставя следа и в политическия живот на страната. Той е министър на културата в две правителства на Бойко Борисов - от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г. По време на втория му мандат, през април 2015 г., в Лувъра е открита мащабната изложба „Епопея на тракийските царе“, представила над 1600 експоната от 17 български музея.

Рашидов е народен представител в седем парламента, а на 21 октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание. През август 2023 г. обявява оттеглянето си от политиката, като напуска ГЕРБ и подава оставка като депутат. През последните години се посвещава отново на творчеството си, а през 2021 г. открива в София собствената си арт галерия „Вежди“.