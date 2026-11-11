България премахва визите. Ето за кого

Министерският съвет одобри освобождаване от визовото изискване за граждани на Косово с дипломатически и служебни/официални паспорти, назначени в дипломатическото представителство в България, както и за членовете на техните семейства. Мярката се отнася до дългосрочното им пребиваване у нас.

Косово вече не изисква визи от служителите на българското посолство в Прищина и от членовете на техните семейства. С приетото решение България предоставя съответното облекчение и за косовските дипломатически служители.

Според правителството промяната създава допълнителни възможности за активизиране на политическия диалог и за развитие на сътрудничеството между двете страни в области от взаимен интерес.