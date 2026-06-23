САЩ взеха решение за българските визи

Визите за българите, пътуващи до САЩ, остават в сила. Това стана ясно след среща на вътрешния министър Иван Демерджиев със заместник-подсекретаря в Офиса по стратегии, политики и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ Джон Гунтанис, пише "Флагман".

По време на разговора Демерджиев е поставил директно въпроса за присъединяването на България към Програмата за безвизови пътувания на Съединените щати. Той е потвърдил постигнатите до момента резултати по изпълнение на критериите, но отговорът от американска страна не дава основание за очакване на бърза промяна.

Джон Гунтанис е оценил направеното от България, но е препотвърдил значението на изискванията за включване в програмата. Основното условие остава намаляването на процента откази за визи. По последни данни, публикувани на сайта на външното министерство, отказаните визи на българи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 година са 5,11%. Критерият за включване в безвизовата програма изисква този дял да падне под 3%.

Така, въпреки дипломатическите усилия и очакванията за по-бързо развитие, практическата пречка остава. Българските граждани продължават да пътуват до САЩ с визи, а Вашингтон не дава знак, че режимът ще отпадне незабавно.

Въпросът беше повдигнат и в края на май от премиера Румен Радев. Той свърза темата с американските военни самолети на летище „Васил Левски“ и заяви, че в разговор с американския президент Доналд Тръмп е припомнил, че българските граждани все още се нуждаят от визи за пътуване до САЩ.

Тогава Радев заяви, че очаква въпросът да бъде разгледан в спешен порядък. Надеждата беше, че жестът от българска страна около американските самолети ще ускори процеса и ще доведе до развръзка по визовия режим. Засега такава развръзка няма.

Темата е поставяна и от външната министърка Велислава Петрова. Тя е обсъдила последващите стъпки по финализиране на процеса за отпадане на американските визи за българи с представители на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Държавния департамент на САЩ.

Петрова е посочила, че приема визитата като признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност. Тя е подчертала и позицията, че премахването на визовите изисквания за туристически пътувания на български граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на двете страни.

София поставя въпроса като част от стратегическото партньорство между България и САЩ. Вашингтон обаче продължава да обвързва решението с конкретните критерии по програмата, сред които процентът отказани визи остава решаващ.

Засега резултатът е ясен: разговорите продължават, българската страна настоява, американската страна отчита напредък, но визите за българи остават.

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