Всичко по темата визи

САЩ взеха решение за българските визи
Министър Иван Демерджиев се срещна със заместник-подсекретаря в Офиса по стратегии, политики и плани...
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Министър Иван Демерджиев се срещна със заместник-подсекретаря в Офиса по стратегии, политики и плани...
По закон, за да паднат визите, отказите в американското посолство трябва да са под 3% на сто
Посолството на САЩ ще помага активно за напредъка на България по премахването на визите
От 31 март тази година отпада опростеният граничен контрол