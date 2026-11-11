Гущеров старши смая всички с новото си решение

Все бяхме свикнали на изненади от хора с фамилия Гущеров, но от сина, а не от бащата.

Добромир Гущеров обаче винаги е бил уравновесен, сериозен и уважаван човек, когото познаваме като успешен бизнесмен и бивш депутат.

През последните години той се оттегли от политиката и предпочита да прекарва времето си в пътешествия, заедно с любимата си втора съпруга Диана Русанова, чиято дъщеря Мартина прие като свое дете (за разлика от собствения си син, от когото почти се отказа, заради грешките му)...

Днес обаче всички са в потрес и яко ококорени, защото Гущеров-старши се показа в светлина, каквато не бяхме очаквали. А именно – той се превърна в ютубър, въртящ черпака онлайн.

Да, точно така. В нета вече има няколко видеа, в които Добромир Гущеров се вихри в кухнята и показва кулинарните си умения.

Не можем да отречем, че се справя със завидно майсторство и явно му иде отръки, но решението му да се превърне в онлайн звезда си е направо фрапиращо. Пожелаваме му успех и да се превърне в родния Джейми Оливър!