От самотна майка и медицинска сестра до кралското семейство: необикновената история на Хариет Филипс

Няма корона, няма благородническа титла, а до неотдавна работният ѝ ден минавал сред деца, родители и болнични отделения. Днес Хариет Филипс е едно от най-новите попълнения в британското кралско семейство. Историята ѝ обаче започва далеч от дворците – с професия, посветена на грижата за другите, и с годините, през които сама отглеждала дъщеря си.

През юни тази година Хариет се омъжи за Питър Филипс, първородния син на принцеса Ан и най-големия внук на покойната кралица Елизабет II. Пет месеца по-късно тя даде първото си голямо интервю за списание HELLO!, в което разказа за любовта, майчинството, вярата и отношенията си с най-известното семейство във Великобритания.

Новият ѝ живот включва срещи с крал Чарлз III и кралица Камила, семейни почивки с принц Уилям и Кейт Мидълтън и следобеден чай с принцеса Ан. Но най-голямата промяна за Хариет е далеч по-лична – след години, в които сама е носила отговорността за детето си, сега има човек, с когото да споделя всекидневието.

Любов, родена край училищното игрище

Хариет и Питър се запознават в началото на 2022 г. покрай дъщерите си, които играят в един и същи училищен отбор по хокей.

Няма официално представяне, бляскав прием или предварително уговорена среща. Двамата просто започват да разговарят, докато наблюдават децата.

По това време Хариет преживява загубата на баща си. Родителите ѝ са били женени 51 години и тяхната връзка остава важен пример за нея.

Запознанството с Питър постепенно прераства в нещо повече, макар че тя не бърза да започва нова връзка.

След вече преживяна раздяла и години самостоятелно майчинство Хариет иска да бъде сигурна, че човекът до нея е правилният.

Първите им срещи са съвсем обикновени. Разхождат кучетата си, вечерят в малки заведения, където никой не ги разпознава, а най-често готвят заедно у дома.

Оказва се, че и двамата обичат кухнята, природата и спокойния семеен живот. Питър е особено добър в приготвянето на барбекю, а общото им чувство за хумор се превръща в една от основите на отношенията им.

„Той е най-добрият ми приятел“, признава Хариет.

Децата им вече се познават, затова сближаването на двете семейства става постепенно и естествено.

За първи път двойката се появява публично заедно през май 2024 г. на конните състезания в Бадминтън.

Предложението за брак дошло на плажа

На 25 юли 2025 г., по време на кратка почивка в Южна Англия, Питър изненадва любимата си с предложение за брак.

Денят е необичайно горещ. Двамата са на плажа, когато той изважда годежния пръстен, предварително изработен от бижутерската къща Pragnell.

Хариет признава, че е била напълно неподготвена за този момент.

Никой от близките им не знаел за намерението му. Новината за годежа е обявена официално на 1 август 2025 г.

Няколко месеца по-късно двамата заживяват заедно.

Кралска сватба с три шаферки и огромно тирамису

На 6 юни 2026 г. Хариет Спърлинг става госпожа Филипс.

Двамата сключват брак в църквата „Вси светии“ в село Кембъл, Глостършър – същия храм, който булката е посещавала още като дете.

Сред гостите са крал Чарлз III и кралица Камила, принц Уилям и принцеса Катрин, принцеса Ан, принц Едуард и съпругата му Софи, Зара и Майк Тиндал, както и принцесите Беатрис и Юджини.

В сватбеното шествие участват трите момичета от новото семейство – Джорджина, дъщерята на Хариет, и Савана и Айла, дъщерите на Питър от първия му брак.

Булката носи елегантна дантелена рокля на дизайнерката Емилия Уикстед, вдъхновена от местните цветя. Допълват я дълъг воал, обувки Jimmy Choo и тиара от Pragnell.

Сутринта времето е дъждовно, но трите момичета успяват да запазят дългия шлейф безупречно чист по пътя към църквата.

В букета си Хариет включва момина сълза и мирта – семейна традиция, която решава да продължи.

След църковната церемония празненството се пренася в имението Гаткомб Парк, собственост на принцеса Ан.

Там слънцето най-после се появява.

Гостите са посрещнати с музика, шампанско и вечеря, в която присъства агнешко месо от имението.

А вместо традиционна сватбена торта младоженците избират огромно тирамису.

Празненството продължава с танци до полунощ.

Първата среща с принцеса Ан – на чай в градината

За Хариет запознаването с майката на Питър не се оказва толкова страшно, колкото би могло да изглежда отстрани.

Двете се срещат в градината на Гаткомб Парк, сядат на пейка и пият чай.

Хариет описва принцеса Ан като прям, забавен и щедър човек, който се отнася изключително сериозно към работата си.

Особено впечатлена е от постоянството, с което принцесата подкрепя местни благотворителни организации.

Още по-необичайно е първото ѝ запознанство с принц Уилям, Кейт Мидълтън и децата им.

Двете семейства се оказват на почивка на едно и също място. Вместо официални разговори следват игри край водата, в които децата се включват заедно.

Днес Хариет знае, че може да потърси съвет от принцесата на Уелс, ако има нужда.

В първото си интервю тя разказва и за семейните ваканции в шотландското имение Балморал, където всички се събират за разходки, колоездене, спорт и плуване сред природата.

Самотна майка, която намира опора във вярата

Преди да влезе в кралското семейство, Хариет сама отглежда дъщеря си Джорджина, която днес е на 14 години.

Тя не крие, че този период е бил труден. Работата, грижите за детето и всекидневните отговорности невинаги се съчетавали лесно. Когато Джорджина навършва една година, Хариет се връща на работа, макар да ѝ се искало да прекара повече време с нея. Въпреки трудностите получава подкрепа от семейството и близките си приятели.

Особено важна роля в живота ѝ има християнската вяра.

Израснала в християнско семейство, Хариет продължава да възприема вярата като лично убеждение и опора, която ѝ помага да преминава през изпитанията.

Когато се сблъсква с трудности, тя намира утеха както в молитвата, така и в подкрепата на хората около себе си. Връзката с дъщеря ѝ остава една от най-големите ѝ гордости.

Днес Джорджина живее с майка си и Питър в Гаткомб Парк, а Хариет е мащеха на Савана, на 15 години, и Айла, на 14. Наблизо живеят сестрата на Питър – Зара Тиндал, съпругът ѝ Майк и трите им деца.

24 години сред болни деца и семейства в трудност

Зад изисканата външност на Хариет стои дългогодишна професионална кариера.

Тя е посветила 24 години на британската Национална здравна служба – NHS.

След като завършва медицинските си грижи в университет, започва работа в лондонската болница „Челси и Уестминстър“. По-късно работи и в детската болница „Евелина Лондон“.

Специализира в областта на психичното здраве в ранна детска възраст и подкрепата на уязвими деца и семейства. След около десетилетие в Лондон се връща в родния Глостършър, където продължава да работи с бебета, малки деца и техните родители, вече предимно извън болничната среда.

Хариет определя професията си като една от най-големите лични гордости. Сега е решила да напусне NHS, но не и сферата, на която е посветила живота си.

Тя започва нова работа в частна фондация, където ще продължи да се занимава с ранното детско развитие и психичното здраве на най-малките.

Първата ѝ обществена кауза в кралското семейство

През ноември Хариет приема и първата си официална благотворителна роля – става патрон на организацията Home-Start Cotswolds.

Тя подкрепя родители и семейства с малки деца, които се сблъскват с трудности, самота и натрупано напрежение.

За Хариет това е естествено продължение на професионалния ѝ път. Като медицинска сестра тя вече е работила с организацията и е насочвала семейства към нейните услуги.

Новата ѝ задача ще бъде да популяризира дейността ѝ, да посещава семейства и доброволци и да привлича внимание към необходимостта от подкрепа в първите години от живота на децата.

Тя е убедена, че грижата за емоционалното състояние на родителите е пряко свързана с благополучието на техните деца.

Това е и посоката, в която смята да продължи да работи, независимо от промените в личния ѝ живот.