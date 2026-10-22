Без булчинска рокля, боси и по дънки: Невероятната сватба на Щефи Граф и Андре Агаси преди 25 години

На 22 октомври 2001 година две от най-големите звезди в историята на тениса се оженили по начин, който едва ли някой би могъл да си представи.

Нямало пищна церемония, стотици гости, скъпи цветни аранжировки или фотографи, които да уловят всеки жест на младоженците. Булката не носела бяла рокля, а младоженецът бил далеч от обичайния си бляскав публичен образ.

Щефи Граф и Андре Агаси застанали пред съдия в двора на дома си в Лас Вегас. Били боси, облечени в дънки. Вместо златни халки използвали две усукани ленти от рафия, намерени в едно чекмедже.

На церемонията присъствали само майките им.

И още трима неочаквани свидетели – градинари, които се появили по средата на подготовката за размяната на брачните обети.

Днес, четвърт век по-късно, двамата отбелязват сребърната си сватба. Историята им доказва, че дори когато човек е спечелил почти всичко на корта, най-важната победа може да се окаже извън него.

Той се влюбил в нея от един телевизионен екран

Когато Андре Агаси срещнал Щефи Граф, двамата вече били сред най-известните имена в световния спорт.

Германката впечатлявала с желязна дисциплина, сдържано поведение и невероятна кариера, в която щяла да спечели 22 титли от Големия шлем.

Агаси, който по-късно завършил кариерата си с осем титли от Големия шлем, бил нейната пълна противоположност като публичен образ – харизматичен, екстравагантен и непредсказуем. Дългата му руса коса, необичайните спортни екипи и бунтарското поведение го превърнали в един от най-разпознаваемите тенисисти на своето поколение.

По-късно американецът щял да се раздели с прословутата си прическа и да започне да се появява с гладко обръсната глава.

Но още преди любовта да ги срещне истински, Агаси бил запленен от германската шампионка.

В автобиографията си „Open“, публикувана през 2009 г., той разказва, че я видял по френската телевизия и бил очарован.

„Влюбих се в Щефи от пръв поглед“, признава тенисистът, като обяснява, че го впечатлили нейната ненатрапчива елегантност и естествена красота.

Това не била мимолетна симпатия.

Агаси дълго време се надявал, че един ден ще успее да се сближи с нея.

Купил си смокинг за един танц с Щефи

През лятото на 1992 г. Андре получил възможност, която му се сторила почти прекалено хубава, за да е истина.

Щефи Граф спечелила титлата при жените на „Уимбълдън“, а Агаси стигнал до финала при мъжете.

Според традицията победителите трябвало да присъстват на официалния бал на шампионите. Дълги години част от церемонията бил и танцът между носителите на титлите при мъжете и жените.

За Агаси това било достатъчна причина да мечтае за победата още по-силно.

Той искал не просто да вдигне трофея, а да танцува с Щефи.

Преди финалния мач с хърватина Горан Иванишевич започнал да мисли и за подходящ смокинг.

Агаси победил в пет сета и спечелил единствената титла от „Уимбълдън“ в кариерата си.

Но любовният му план претърпял неочакван провал.

Оказало се, че традиционният танц на шампионите вече е отпаднал от програмата.

Така американецът останал без така желаната възможност да покани Граф на дансинга.

Поне успял да се снима с нея. И точно тази фотография години по-късно щяла да породи едно от най-любопитните недоразумения около сватбата им.

Бялата рокля, която всички взели за булчинска

На 5 юли 1992 г. Андре Агаси и Щефи Граф се появили на традиционния прием на шампионите в лондонския хотел „Савой“.

Той бил със смокинг и прочутата си дълга руса коса.

Тя носела елегантна къса рокля в много светъл, почти леденобял нюанс, който напомнял булчинско облекло.

Тоалетът бил изработен от сатенирана материя и имал характерно деколте тип „Бардо“, оставящо раменете открити, с малки ръкави, обгръщащи горната част на ръцете.

Широк колан в същия цвят, с правоъгълна катарама, подчертавал талията. Отпред се спускала редица от облечени с плат копчета, а късата пола била леко разкроена.

Щефи допълнила визията със светли обувки на ток, перлени обеци и златно колие.

Роклята съчетавала елегантността на началото на 90-те години с елементи, които и днес присъстват в булчинската мода.

Подобен силует с открити рамене можел да бъде видян и при принцеса Даяна. Две години по-рано тя се появила в Будапеща с впечатляваща бяла рокля на Катрин Уокър, отличаваща се с характерно оформена талия и сходно деколте.

Кадрите на Щефи и Андре от лондонската вечер били толкова романтични, че по-късно започнали да се появяват в публикации и интернет търсения, свързани с тяхната сватба.

Създавало се впечатлението, че германката е избрала тази къса бяла рокля, за да се омъжи за Агаси.

Само че истината била съвсем различна.

През 1992 г. двамата дори не били двойка.

Девет години между първата обща снимка и сватбата

Любовната история на Агаси и Граф не започнала веднага.

През следващите години животът ги повел в различни посоки.

Американецът преживял връзки, успехи и лични сътресения. През 1997 г. се оженил за холивудската актриса Брук Шийлдс, но бракът им продължил само две години. Двамата се развели през 1999 г.

Щефи, от своя страна, била изцяло отдадена на тениса и предпочитала личният ѝ живот да остава далеч от публичното внимание.

През 1999 г. отношенията между двамата шампиони най-после прераснали в любов.

Двамата имали много общи неща, въпреки различните си характери. Познавали славата, напрежението, самотата на големите състезания и високата цена на успеха.

Когато решили да се оженят, не пожелали нищо от блясъка, който ги съпътствал през спортните им кариери.

Тъкмо обратното.

Сватба по дънки, боси и без златни халки

На 22 октомври 2001 г. Щефи Граф и Андре Агаси се оженили в двора на дома си в Лас Вегас.

Церемонията била водена от съдия Майкъл Чери.

Граф била бременна в последните дни преди раждането на първото им дете.

Нямало голямо тържество. Поканили единствено своите майки – Хайди и Елизабет.

В „Open“ Агаси си спомня как двамата стояли боси и по дънки пред съдията.

Не били подготвили дори обичайните брачни халки.

Вместо тях Щефи открила в чекмедже няколко стари ленти от рафия – естествен материал, изработван от растителни влакна.

Усукали ги и ги използвали като символични пръстени.

След сватбата двамата осъзнали още нещо удивително.

Това била същата рафия, с която Андре украсил първата картичка за рождения ден, която подарил на Щефи.

Никой от тях не забелязал съвпадението по време на церемонията.

Един съвсем обикновен материал се превърнал в най-личния символ на брака им.

Трима градинари почти провалили най-важното „да“

Но истинската комична случка тепърва предстояла.

Точно когато съдията се подготвял да извърши церемонията, в двора пристигнали градинарите, които се грижели за имота.

Мъжете започнали работа с косачки и уреди за издухване на листа.

Шумът бил толкова силен, че младоженците едва можели да чуят думите на съдията.

Агаси излязъл навън и помолил работниците да изключат машините за пет минути.

Обяснил им, че той и Щефи се опитват да се оженят.

Градинарите се извинили и спрели работа.

Така, съвсем неочаквано, тримата се превърнали в свидетели на една от най-скромните и необичайни звездни сватби.

Самият Агаси описва сцената с чувство за хумор: когато съдията най-после обявил брака им, пред него стояли две майки, а наблизо гледали трима градинари.

И Щефи Граф станала Щефи Агаси.

Четири дни след сватбата се родил синът им

На 26 октомври 2001 г., само четири дни след церемонията, се родил първият им син – Джейдън Гил Агаси.

През 2003 г. семейството се увеличило с още едно дете – дъщеря им Джаз Ел.

Макар майката и бащата да били легенди на световния тенис, те не пожелали да превръщат децата си в свои спортни наследници на всяка цена.

Джейдън избрал бейзбола, докато Джаз поела по различен път, свързан с фитнеса.

Граф и Агаси продължават да пазят голяма част от семейния си живот далеч от публичността, като от време на време споделят общи снимки и моменти.

25 години по-късно любовта им продължава

Днес Щефи Граф е на 57 години, а Андре Агаси – на 56.

Двамата отдавна са приключили професионалните си тенис кариери, но спортът продължава да бъде част от живота им.

През последните години участват заедно и в събития, посветени на пикълбола – игра с ракети, която съчетава елементи от тениса, бадминтона и тениса на маса.

Агаси не крие чувствата си към съпругата си.

При предишната им годишнина той публикува две снимки – една съвременна и друга от 1992 г., когато двамата позират като шампиони на „Уимбълдън“.

Към тях добави нежно признание, наричайки Щефи своето „еднорогче“ – лично обръщение, с което подчертава колко необикновена е тя за него.

Четвърт век след сватбата им историята на двамата изглежда като роман с необичаен сюжет.