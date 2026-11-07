Гушкач на бебета: Историята на „дядо Тери“

Има моменти, в които едно бебе се нуждае просто от нечия прегръдка. Майката и бащата невинаги могат да бъдат до него, лекарите и сестрите се грижат за здравето му, а малките ръчички продължават да търсят топлина. Точно тогава се появява Тери Бергрен – мъж на около 60 години, когото в болницата в Канзас наричат „дядо Тери“.

От май 2023 г. той е прегърнал повече от 550 бебета в неонатологичното интензивно отделение на медицинския център „Овърланд Парк“. И макар да го прави от години, признава, че преживяването никога не му омръзва.

Тери работи като анализатор на данни, но посвещава голяма част от свободното си време на доброволческата програма „Топли ръце“ (Warm Arms). Неговата задача е да държи, люлее и успокоява новородените, когато родителите им не могат да присъстват.

Зад тази необичайна отдаденост стои болезнена семейна история.

От собствената болка към чуждите деца

Най-голямото дете на Тери се ражда преждевременно. Тогава той за първи път се сблъсква със страха, който изпитват родителите пред кувьозите и медицинската апаратура.

Години по-късно семейството преживява още по-тежък удар – губи внуче след продължителен престой в неонатологично интензивно отделение.

Тери разказва пред списание „People“, че след тази трагедия е трябвало да направи избор – да стои далеч от мястото, което му напомня за загубата, или да се върне там и да помага на други семейства, преминаващи през същото изпитание.

Избира второто.

И така болничните отделения, които някога са били свързани с най-големите му страхове, постепенно се превръщат в мястото, където намира смисъл и спокойствие.

Прегръдката също помага на лечението

За недоносените бебета нежният човешки допир има значение, което далеч надхвърля обикновеното успокояване.

Неонатологът д-р Роб Холкомб, медицински директор на отделението, обяснява, че изследванията показват положително въздействие на внимателното държане и люлеене върху жизнените показатели и необходимостта от кислородна поддръжка при някои недоносени деца.

Подобни грижи могат да подпомогнат развитието и растежа им. Те допълват специализираното медицинско лечение, като не заменят връзката на бебето с родителите.

Докторът споделя пред местната телевизия KSHB, че семействата помнят присъствието на Тери дълго след изписването. Когато се връщат в болницата, някои си спомнят именно човека, държал детето им в най-трудните му дни.

Награда за добротата

През 2026 г. Тери получава хуманитарното отличие „Фрист“ за своята всеотдайност към малките пациенти.

Когато местната телевизия го интервюира през октомври, той вече е държал в ръцете си повече от 540 бебета. В началото на ноември броят им, по данни на „People", надхвърля 550.

Но за Тери наградата и цифрите са далеч по-маловажни от онова, което е успял да даде.

Той вярва, че стойността на човешкия живот се измерва с добротата, доверието и обичта, които оставяме след себе си. Професионалните титли и постижения могат да изчезнат, но следата, която сме оставили у другите, продължава да съществува.

Най-неочакваното в неговата история вероятно е, че прегръдките помагат и на него самия.

Докато държи някое от мъничките бебета, напрежението на всекидневието изчезва. Тери се успокоява, забравя за работните срокове и тревогите и остава изцяло съсредоточен върху детето в ръцете си.