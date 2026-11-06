Крум Савов със сензационно разкритие за БНТ

Крум Савов слезе от екрана.

Кариерата му е низ от възходи и тежки изпитания, последното от което дойде със затварянето на Телевизия 7/8 преди дни. Ето част от интервюто му пред Марица.

– Повдигнахте завесата, че сте участвал в създаването на ИТН и дори сте препоръчали Радостин Василев, вече лидер на МЕЧ?

– Та, така е. Беше в самото начало на проекта, в който вярвах. Предложи ми го прочутият фен на ЦСКА и бизнесмен Лъчезар Николов – Чезари. Видях се на кафе с Радостин, той се съгласи, че ще е интересно да пробва. Срещнах го с Тошко и те го харесаха.

Руди има безспорни качества, това не може да му бъде отречено. Аргументиран е, има обща култура. Най-добрият оратор е за мен сред политиците. Не говоря за морал, зависимости – това е друга тема. Неслучайно стана министър, водач на листа. Беше харесван много в ИТН.

– Не се ли обидихте лично, че не Вие сте спортен министър на ИТН, както се чуваше?

– Давам пример със Слави Бинев – убитият наскоро прочут бизнесмен и шеф на таекуондото. Той ме покани на кафе, за да ме навива за спортен министър. Не че имаше влияние над Слави Трифонов, но можеше да лобира за мен пред колегите си с позиции в спорта. Имах и други подхвърляния, но винаги обяснявах, че не мога, не е моето, не ставам за министър просто.

С актьорите на Слави – настроението е на макс

По същия начин отказах да бъда предложен за директор на телевизия. Знам си силите. Имам самочувствие на добър журналист, но не ставам за министър или шеф на телевизия.

– Примерно БНТ?

– Примерно! Таванът ми като ръководител е на главен редактор – преди на спорта, но сега мога и на новини като цяло.

– Значи, са Ви канили да се кандидатирате за шеф на БНТ, така да разбирам? Ако не е тайна – от кого?

– Директно от Румен Радев преди няколко години. Лично на среща с него бях в Президентството.

– Ето, можехте да приемате овации за „Евровизия“ вместо Милена Милотинова?

– Не, щях да се проваля. Категорично! Не ставам за такъв ръководител.

– Там трябва да се вдига телефона?

– Точно! А и нямам капацитет. Човек трябва да си прави сметка.

– А сега накъде?

– В голяма телевизия по обективни и субективни причини вече няма как да се върна. Първо, обиколил съм ги всичките. Второ, на години съм вече, на които водещите не се смятат за атрактивни.

За България е обяснимо – тук публиката не харесва изхабени лица.

В САЩ е точно обратното – журналистът добива тежест над 55-60 г.

Плюс това аз нямам как да бъда със затворена уста, прекалено обичам свободата. Малки телевизии и сега проявяват интерес. Но така или иначе вече бях започнал „Спортен свят“, сега се хвърлям в него изцяло. Но вероятно ще му сменя името, защото ще преместя това, което правех в Телевизия 7/8. Просто ще го прехвърля в различните платформи.