Мария Бакалова влиза в опасния свят на Никълъс Кейдж! Българката с главна роля в нов холивудски филм

Мария Бакалова продължава да покорява Холивуд с нова голяма роля. Българската актриса ще застане редом до носителя на „Оскар“ Никълъс Кейдж в криминалната драма „The Brand“ („Марката“), вдъхновена от действителни събития и журналистическо разследване за организираната престъпност в американските затвори.

Новината съобщи ексклузивно специализираното издание Deadline. В актьорския състав влизат още Александър Лудвиг, познат от сериала „Викинги“, и Габриел Басо, звездата от хитовия сериал на Netflix „Нощният агент“.

За Бакалова това е поредна възможност да покаже различно лице на таланта си, след като спечели световно признание с „Борат 2“, а впоследствие се появи както в мащабни холивудски продукции, така и в независими драматични филми.

Любов сред затворническите банди

В центъра на историята е Тейлър Хартман – млад мъж, осъден на доживотен затвор, който попада под влиянието на Картър Бригс, безмилостен лидер на влиятелна престъпна групировка в печално известния затвор „Сан Куентин“ в Калифорния.

Бригс ще бъде изигран от Никълъс Кейдж, а в ролята на Тейлър ще влезе Александър Лудвиг.

Когато властите се опитват да разбият бандата, като преместват членовете ѝ в различни затвори из страната, планът им дава неочакван резултат. Вместо да бъде унищожена, престъпната организация разширява влиянието си и отвъд затворническите стени.

Тейлър постепенно се издига в йерархията и се превръща във важна част от престъпната империя.

Но колкото повече власт получава, толкова по-силно започва да го привлича възможността за друг живот.

Причината е Лили – жената, която обича и с която мечтае да изгради общо бъдеще. Именно нея ще изиграе Мария Бакалова.

Младият мъж се оказва пред тежък избор: да остане верен на човека, който го е превърнал в могъща фигура в престъпния свят, или да рискува всичко в името на любовта и свободата.

С нарастването на насилието той трябва да реши дали притежава смелостта да разруши организацията, която сам е помогнал да изгради.

Истинската история на „Арийското братство“

Филмът е вдъхновен от едноименното разследване на американския журналист и писател Дейвид Гран, публикувано в списание „Ню Йоркър“ през февруари 2004 г.

Материалът разкрива възхода на „Арийското братство“ – престъпна организация с идеология на бялото превъзходство, възникнала през 60-те години в затвора „Сан Куентин“.

Първоначално групировката се създава на расова основа, но постепенно изгражда сложна криминална мрежа, свързана с трафик на наркотици, рекет, насилие и поръчкови убийства.

Разследването на Гран проследява как организацията успява да наложи контрол над големи части от американската затворническа система и да пренесе дейността си извън нея.

Особено любопитен е парадоксът, че опитите на властите да изолират опасните затворници чрез преместването им в други затвори невинаги постигат желания ефект. В някои случаи това улеснява разпространяването на престъпната мрежа.

В основата на разследването стоят многобройни интервюта, съдебни документи, архиви на ФБР и показания на бивши членове на организацията.

От автора на „Убийците на цветната луна“

Името на Дейвид Гран е добре познато в Холивуд.

Неговото журналистическо разследване и последвалата книга „Убийците на цветната луна“ послужиха за основа на едноименния филм на Мартин Скорсезе с Леонардо ди Каприо и Робърт де Ниро.

По произведения на Гран са създадени и „Изгубеният град Z“ на Джеймс Грей и „Старецът и оръжието“ на Дейвид Лоуъри с Робърт Редфорд.

Сега още една негова история ще оживее на големия екран.

Режисьор на „The Brand“ ще бъде Винсънт Грашоу, а сценарият е поверен на Алесандро Камон, номиниран за „Оскар“ за сценария на военната драма „Пратеникът“.

„Брилянтната Мария Бакалова“

Продуцентът Антъни Мастромауро не скрива възхищението си от актьорския състав.

Той определя „The Brand“ като мащабна гангстерска история за възхода на затворническите банди и за пътя на един човек през насилието, властта и опита да се измъкне от престъпния свят.

Мастромауро изрично отличава качествата на българската актриса.

Сред причините за ентусиазма му са силата и уязвимостта, които Александър Лудвиг внася в образа си, талантът на Мария Бакалова, присъствието на Габриел Басо и участието на Никълъс Кейдж, когото продуцентът определя като един от най-големите актьори на своето поколение.

Според него екипът разполага с всички необходими предпоставки да създаде филм, който да остане във времето.

Холивуд чака този филм повече от десетилетие

Проектът „The Brand“ се разработва от над десет години. През този период историята е разглеждана както за пълнометражен филм, така и за телевизионен сериал.

Сега продукцията отново набира скорост благодарение на новия актьорски състав.

Филмът се подготвя за представяне пред международни купувачи на Американския филмов пазар, който ще се проведе от 10 до 15 ноември 2026 г. в Лос Анджелис.

Международните права за продажба са придобити от Fortitude International, а WME Independent ще представлява проекта на американския пазар.

Продукцията е на Identity Media в партньорство с Gramercy Park Media. Сред продуцентите са Антъни Мастромауро, Нейтън Клингер, Форд Корбет, Никълъс Кейдж и Алесандро Камон.

Очаква се предварителната подготовка за снимките да започне в началото на 2027 г. Официална премиерна дата все още не е обявена.

Още една важна стъпка за Мария

Мария Бакалова се превърна в международна звезда през 2020 г. с ролята на Тутар в „Борат 2“, която ѝ донесе номинация за „Оскар“ за най-добра актриса в поддържаща роля.

Тя стана първата българка, номинирана за най-престижното отличие в световното кино в актьорска категория.

След успеха последваха участия в „Пазителите на галактиката 3“, където озвучи космическото куче Космо, „Стажантът“ с образа на Ивана Тръмп и редица други международни продукции.

В „The Brand“ Бакалова ще попадне в свят на крайно насилие, морални компромиси и сложни човешки отношения. Нейната Лили ще бъде централна фигура в личната история на младия затворник и в решението му дали да скъса с миналото.

Партньорството с Никълъс Кейдж е поредният значим проект в холивудската кариера на българската актриса.