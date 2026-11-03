Премиерен бг филм разказва за смелите, които остават тук

Всички говорят за тези, които заминават. Но какво се случва с онези, които избират да останат? Премиерният български игрален филм „Немигранти“ тръгва от 6 ноември по кината, за да постави актуалния за младите хора у нас въпрос: трябва ли да напуснеш България, за да намериш своето бъдеще?

Четирима приятели, израснали заедно в провинциално градче, се изправят пред избор, който може да промени живота им. Един от тях вече е потърсил щастието си в чужбина, но години по-късно се завръща с предложение към останалите – да заминат с него. Не всички обаче са готови да оставят зад гърба си мястото, което наричат дом. На фона на постепенно обезлюдяващото се градче, на фона на стари приятелства, любовни отношения и сблъсък между поколенията неочаквано начинание обединява местните жители с обща цел – да върнат живота и надеждата там, където мнозина вече не виждат бъдеще.

С много ситуационен хумор, романтика, неочаквани обрати и неподправени човешки емоции „Немигранти“ разказва не толкова за заминаването, колкото за причините да останеш. За приятелите, семейството, любовта и онова особено чувство за принадлежност, което не можеш да вземеш в куфара. Филмът не предлага готови отговори, а отправя покана за разговор по тема, която докосва почти всяко българско семейство – какво ни кара да тръгнем, какво може да ни върне и какво сме готови да направим, за да изградим бъдещето си тук.

Режисьор е дебютантът в жанра Стефан Белов, който е и съсценарист с Христо Христов („Ятаган“). В главните роли са Мак Маринов, Александра Лашкова, Кирил Недков и Мартина Пенева. Към тях се присъединяват Мария Статулова, Калин Арсов, Николай Върбанов, Лидия Стефанова, Йорданка Йовева, Цветан Тодоров, Мина Каукова и Венцеслав Димитров. Оператор е Мартин Балкански („Доза щастие“, „Дяволското гърло“), художник е Самуил Ганев („В сърцето на машината“), а продуцент – Христо Дерменджиев („Ятаган“).