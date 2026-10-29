Кой ще бъде новият Джеймс Бонд? Един актьор излезе начело

Кой ще облече прочутия смокинг на Джеймс Бонд и ще поеме щафетата от Даниел Крейг? След пет години на догадки изборът на новия агент 007 изглежда навлиза в решаваща фаза, а едно име все по-често се споменава като фаворит – Джак Лоудън.

36-годишният шотландски актьор, познат от шпионския сериал „Бавни коне“ (Slow Horses), е начело в залозите след финалните екранни проби, проведени през уикенда в британските студиа „Брей“, съобщава The Sun.

Според публикациите сред кандидатите са били още Калъм Търнър и Джош О'Конър, както и четвърти актьор, чиято самоличност остава загадка, съобщава Dir.bg.

От букмейкърската компания Ladbrokes посочват, че залозите все по-осезаемо се насочват към Лоудън, а най-сериозният му съперник е Търнър.

Кой е загадъчният четвърти кандидат?

Неизвестното име предизвика оживени дискусии сред почитателите на поредицата.

Една от версиите е, че става дума за Джо Алуин, известен с участията си в „Бруталистът“ и „Хамнет“. Феновете свързват евентуалното му присъствие с кастинг директорката Нина Голд, която познава актьора от ранните години на кариерата му.

Британски медии обаче споменават и Джак Бартън, познат от сериала Heartstopper. Засега няма официално потвърждение за самоличността на четвъртия кандидат.

Сред останалите имена, обсъждани през последните месеци, са Джейкъб Елорди, Арън Тейлър-Джонсън и Джеймс Нортън.

Нов Бонд, нов режисьор

Следващият филм от поредицата ще бъде режисиран от Дени Вилньов, създател на „Дюн“ и „Блейд Рънър 2049“. Сценарият е поверен на Стивън Найт, а продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман.

Новата продукция ще бъде първата за агент 007 под творческия контрол на Amazon MGM Studios.

Даниел Крейг се сбогува с ролята през 2021 г. с „Смъртта може да почака“, след като изигра Бонд в пет филма.

Очаква се името на неговия наследник да бъде обявено до края на 2026 г., макар студиото все още да не е посочило официална дата.