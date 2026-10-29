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Кой ще бъде новият Джеймс Бонд? Един актьор излезе начело

След финалните екранни проби шотландецът Джак Лоудън се превърна във фаворит на букмейкърите

Кой ще бъде новият Джеймс Бонд? Един актьор излезе начело
29 окт 26 | 21:29
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Кой ще облече прочутия смокинг на Джеймс Бонд и ще поеме щафетата от Даниел Крейг? След пет години на догадки изборът на новия агент 007 изглежда навлиза в решаваща фаза, а едно име все по-често се споменава като фаворит – Джак Лоудън.

36-годишният шотландски актьор, познат от шпионския сериал „Бавни коне“ (Slow Horses), е начело в залозите след финалните екранни проби, проведени през уикенда в британските студиа „Брей“, съобщава The Sun.

Според публикациите сред кандидатите са били още Калъм Търнър и Джош О'Конър, както и четвърти актьор, чиято самоличност остава загадка, съобщава Dir.bg.

От букмейкърската компания Ladbrokes посочват, че залозите все по-осезаемо се насочват към Лоудън, а най-сериозният му съперник е Търнър.

Кой е загадъчният четвърти кандидат?

Неизвестното име предизвика оживени дискусии сред почитателите на поредицата.

Една от версиите е, че става дума за Джо Алуин, известен с участията си в „Бруталистът“ и „Хамнет“. Феновете свързват евентуалното му присъствие с кастинг директорката Нина Голд, която познава актьора от ранните години на кариерата му.

Британски медии обаче споменават и Джак Бартън, познат от сериала Heartstopper. Засега няма официално потвърждение за самоличността на четвъртия кандидат.

Сред останалите имена, обсъждани през последните месеци, са Джейкъб Елорди, Арън Тейлър-Джонсън и Джеймс Нортън.

Нов Бонд, нов режисьор

Следващият филм от поредицата ще бъде режисиран от Дени Вилньов, създател на „Дюн“ и „Блейд Рънър 2049“. Сценарият е поверен на Стивън Найт, а продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман.

Новата продукция ще бъде първата за агент 007 под творческия контрол на Amazon MGM Studios.

Даниел Крейг се сбогува с ролята през 2021 г. с „Смъртта може да почака“, след като изигра Бонд в пет филма.

Очаква се името на неговия наследник да бъде обявено до края на 2026 г., макар студиото все още да не е посочило официална дата.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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