Отиде се американски актьор с незабравима роля

Американският актьор Уолтър Кьониг, известен с ролята си на Павел Чеков в култовия научнофантастичен сериал „Стар Трек“ (Star Trek), почина на 90-годишна възраст, съобщава Variety.

Кьониг е издъхнал в неделя вечерта в дома си в Северен Холивуд, Лос Анджелис, заобиколен от дъщеря си и племенницата си, предава bTV. Според неговите представители смъртта му е вследствие на напредналата възраст.

„Днес скърбим за загубата на Уолтър Кьониг, чийто талант, топлота и незабравими изпълнения оставиха трайна следа у поколения почитатели по целия свят“, се казва в изявление на представителите му.

Кьониг остава в историята на киното с образа на Павел Чеков – младия навигационен офицер на космическия кораб „Ентърпрайз“. Той участва в оригиналния сериал „Стар Трек“, както и в седем пълнометражни филма от поредицата.

През 1982 г. Кьониг получава една от най-значимите си роли във филма „Стар Трек II: Гневът на Хан“, смятан за една от най-успешните продукции от поредицата.

Актьорът се завръща към образа на Чехов и през 2015 г. в телевизионния филм „Star Trek: Renegades“, където героят му вече е адмирал.

Освен със „Стар Трек“, Кьониг е известен и с участието си в друга популярна научнофантастична поредица – „Вавилон 5“ (Babylon 5). В нея той изпълнява ролята на Алфред Бестър и се появява в 12 епизода между 1994 и 1998 г.

Уолтър Марвин Кьониг е роден в Чикаго в семейство с руски еврейски корени. Завършва психология в Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA), но впоследствие се насочва към актьорството.

Кариерата му започва през 60-те години на миналия век с участия в телевизионни продукции. През годините се изявява не само като актьор, но и като сценарист, режисьор, писател и преподавател по актьорско майсторство.

Кьониг е автор на няколко книги, включително мемоари за работата си по „Стар Трек“. Участва и в редица театрални постановки, а гласът му звучи в няколко видеоигри от популярната научнофантастична поредица.

Актьорът остава активен до последните години от живота си. За участието си в късометражния филм „Mr. Fleischmann“ той получава наградата Platinum Award за най-добър актьор на Independent Shorts Awards през 2026 г.