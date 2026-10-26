Мистериозна смърт разтърси княжеско семейство. Откриха мъртъв роднина на принц Албер II

Трагичен случай разтърси княжеското семейство на Монако. 29-годишният Антоан дьо Маси, роднина на принц Албер II, е открит мъртъв в градина в княжеството. Полицията разследва обстоятелствата около смъртта му, а един човек е задържан във връзка със случая, съобщават чуждестранни медии.

Тялото на младия мъж е намерено вечерта на 25 октомври в квартал „Ларвото“, зад сградата „Вила Заубер“, в която се помещава част от Националния музей на Монако.

До издирването му се стигнало, след като негов близък се притеснил, че Антоан не се е появил на семеен обяд. Роднината подал сигнал до полицията, а впоследствие младият мъж бил открит без признаци на живот.

В понеделник сутринта органите на реда задържали един човек в рамките на разследването. Засега не е ясно дали той е заподозрян за смъртта, или е задържан за изясняване на обстоятелствата. Причината за трагедията все още не е официално оповестена.

Част от княжеската фамилия

Антоан дьо Маси е син на барон Кристиан дьо Маси и Сесил Желабал. Той е внук на принцеса Антоанета, по-голямата сестра на принц Рение III и леля на настоящия монарх Албер II.

Младият мъж е познат и с увлечението си по тениса. Семейството му има дългогодишни връзки с развитието на спорта в Монако.

Албер II и Шарлен скърбят за загубата

Княжеският дворец потвърди смъртта на Антоан дьо Маси с официално съобщение, разпространено на 26 октомври.

Принц Албер II и съпругата му принцеса Шарлен изразиха дълбоката си скръб и поднесоха искрените си съболезнования на семейството и близките на починалия.

В съобщението дворецът припомня любовта на Антоан към тениса и традиционната връзка на фамилията със спортния живот на княжеството. Не бяха съобщени допълнителни подробности за обстоятелствата около смъртта му.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени причините за трагичния случай.