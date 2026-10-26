Политически трус в Бразилия. Лула победи, Болсонаро отказа да признае загубата

Историческа победа, политически обрат и нов огромен скандал разтърсиха Бразилия след президентските избори. Луиз Инасио Лула да Силва спечели безпрецедентен четвърти мандат, след като победи на балотажа десния сенатор Флавио Болсонаро, син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро. Загубилият кандидат обаче отказа да признае поражението си и обяви, че ще поиска анулиране на изборите. Така най-голямата държава в Латинска Америка ще осъмне с преизбран президент, но и с ново политическо напрежение.

Лула обърна изборите и влезе в историята

При 100% преброени гласове Лула да Силва получи 51,79% от действителните бюлетини, или 64 256 232 гласа. Неговият съперник Флавио Болсонаро събра 48,21%, или 59 826 041 гласа. Разликата между двамата надхвърля 4,4 милиона гласа, потвърди бразилската Висша избирателна съдебна инстанция.

Победата е историческа не само защото 80-годишният Лула става първият президент на Бразилия, спечелил четири мандата. Той успя и да постигне нещо без прецедент в съвременната демократична история на страната - да спечели балотажа, след като беше останал втори на първия тур.

На 4 октомври Флавио Болсонаро изненада политическите наблюдатели, като получи около 47% срещу 45% за действащия президент. Преди решаващото гласуване няколко социологически изследвания също показваха сериозни шансове за победа на десния кандидат. На балотажа обаче Лула успя да мобилизира допълнителна подкрепа и да обърне резултата.

„Бразилците гласуваха, за да защитят демокрацията“

В победната си реч Лула да Силва представи резултата като защита на демократичните институции и отговор на политическата дезинформация. Президентът заяви, че бразилците са разбрали колко важно е гласуването за запазването на демокрацията и че избирателите са направили своя избор в нейна защита.

„Тези избори бяха поражение за отрицанието“, заяви Лула, като обвини противниците си в разпространяване на лъжи по време на кампанията. Той подчерта, че страната трябва да запази своята независимост и сама да определя политическото си бъдеще. „Тази държава не приема да бъде нечий заден двор“, категоричен беше преизбраният президент.

Лула обеща да управлява за всички бразилци, независимо от политическите им предпочитания. Той заяви още, че възнамерява да направи предстоящия си мандат най-успешния в своята дълга политическа кариера.

Победата предизвика бурни празненства в Сао Пауло и Рио де Жанейро. Хиляди привърженици на президента излязоха по улиците, развяваха национални знамена и скандираха името му. В Сао Пауло празненствата продължиха до малките часове на нощта.

Болсонаро поиска изборите да бъдат анулирани

Докато Лула празнуваше, съперникът му Флавио Болсонаро обяви, че няма да признае резултата. Сенаторът определи за неприемливо решението на съдия Кристиано Занин от Върховния съд да удължи изборния ден с два часа.

„Невъзможно е да призная резултата“, заяви Болсонаро. Според него решението е представлявало промяна на правилата по време на самото гласуване, поради което юридическият му екип ще поиска анулиране на вота.

Спорът избухна, след като Върховният съд разреши изборните секции да останат отворени до 19 вместо до 17 часа местно време. Причината бяха транспортни затруднения и лоши метеорологични условия, които възпрепятстваха част от гражданите да стигнат до урните.

Любопитна подробност е, че удължаване на времето за гласуване са поискали и двата предизборни щаба, макар и по различни причини. Екипът на Лула посочил проблемите с обществения транспорт, а този на Болсонаро - проливните дъждове в някои райони. Въпреки това след загубата сенаторът атакува решението на съда и постави под съмнение законността на резултата.

Сянката на Жаир Болсонаро отново надвисна над Бразилия

Отказът на Флавио Болсонаро да признае поражението неизбежно събуди спомени за поведението на баща му Жаир Болсонаро след президентските избори през 2022 г. Тогава бившият държавен глава също отказа да приеме победата на Лула, а впоследствие негови привърженици щурмуваха сградите на ключови държавни институции в столицата Бразилия.

По-късно Жаир Болсонаро беше осъден на 27 години затвор за участие в заговор за държавен преврат с цел да остане на власт. Сега синът му е изправен пред тежка загуба, макар да успя да привлече почти половината от действителните гласове на балотажа.

Флавио Болсонаро увери привържениците си, че няма намерение да се отказва от политическата борба. „Няма да се откажа от моята Бразилия и се надявам и вие да не се откажете“, заяви той.

Победата на Лула е удар и по амбициите на Тръмп

Преизбирането на Лула прекъсва поредицата от успехи на десни кандидати в региона и запазва управлението на най-голямата латиноамериканска икономика в ръцете на левицата. Президентът отдавна настоява Бразилия да води самостоятелна външна политика и да развива отношения както със западните държави, така и с Китай и останалите големи икономики.

Лула вече получи поздравления от редица световни лидери, сред които президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум и държавни глави от Южна Америка. Предстои му обаче сложен четвърти мандат, защото в парламента ще трябва да работи със силна консервативна опозиция, а страната е изправена пред сериозни икономически предизвикателства.