Бразилия пред решаващ сблъсък. Синът на Болсонаро срещу Лула

Бразилия е изправена пред изключително оспорван президентски балотаж, в който настоящият държавен глава Луис Инасио Лула да Силва се явява срещу Флавио Болсонаро, най-големия син на бившия президент Жаир Болсонаро. Четири години след победата на Лула над Болсонаро-старши политическият сблъсък се повтаря, но този път с нов представител на фамилията. Последните социологически проучвания показват почти изравнени позиции, а резултатът ще има значение за отношенията на страната със САЩ, икономическата политика и бъдещето на Амазония, съобщават Би Би Си и Ройтерс.

Битка, в която всеки глас има значение

На първия тур на 4 октомври Флавио Болсонаро получи 47,03% от действителните гласове срещу 45,16% за Лула да Силва. Разликата между двамата беше около 2,2 милиона гласа, но нито един не успя да премине необходимата граница от 50%, което доведе до днешния балотаж.

Последното проучване на института MDA, проведено между 21 и 23 октомври по поръчка на Националната конфедерация по транспорта, отчете 46,3% подкрепа за Болсонаро и 45% за Лула. Анкетирани са 2032 души, а допустимата статистическа грешка е 2,2 процентни пункта. Това означава, че измерената разлика е в рамките на грешката и не позволява да се определи кой от двамата ще спечели.

На последния телевизионен дебат двамата отново размениха остри реплики за икономиката, престъпността и бъдещето на страната. Болсонаро обвини правителството, че не се справя с високите цени и организираната престъпност, а Лула постави под въпрос познаването на социалните проблеми от своя съперник. Разделението между двата политически лагера остава дълбоко.

Синът на Болсонаро иска да върне фамилията на власт

Флавио Болсонаро е 45-годишен сенатор, който се представя като продължител на политическото наследство на баща си. Жаир Болсонаро управлява Бразилия между 2019 и 2023 г., но загуби изборите от Лула през 2022 г. През септември 2025 г. бившият президент беше осъден на 27 години и три месеца затвор за участие в заговор за преврат след изборното поражение. Синът му обещава да работи за амнистия на баща си, ако поеме властта.

За разлика от Жаир Болсонаро, който често предизвикваше остри политически конфликти, Флавио се опитва да изглежда по-диалогичен. Според политолога Октавиу Аморим Нету, цитиран от Би Би Си, той е показвал готовност за компромиси дори по време на най-тежките кризи в управлението на баща си. Програмата му предвижда намаляване на данъците и държавната намеса в икономиката, по-твърди мерки срещу престъпността и по-тясно сътрудничество със САЩ.

Лула да Силва, който ще навърши 81 години само два дни след балотажа, разчита на дългогодишната си политическа кариера и социалните програми, помогнали на милиони бедни бразилци. Той защитава по-активната роля на държавата, трудовите права и разширяването на социалната подкрепа. Управлението му обаче е подложено на критики заради цените на храните, обществената сигурност и икономическите трудности.

Тръмп също влиза в голямата битка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е сред важните международни фактори в предизборната кампания. Той поддържа близки отношения с фамилията Болсонаро, а през май се срещна с Флавио, когото определи като „умен млад човек, който много обича страната си“. Болсонаро-младши обещава по-добри търговски отношения с Вашингтон и сътрудничество в добива на стратегически полезни изкопаеми.

Лула, от своя страна, неведнъж критикува американския натиск върху Бразилия и защитава правото на страната да води самостоятелна външна политика. Според разследване на Ройтерс, публикувано в навечерието на балотажа, представители на администрацията на Тръмп са работили за укрепване на политическите позиции на фамилията Болсонаро. Белият дом не коментира разкритията, а Държавният департамент защити предприетите американски мерки като действия в интерес на САЩ.

Залогът е и бъдещето на Амазония

Двамата кандидати имат съществени различия и по въпросите на околната среда. Лула обещава да прекрати обезлесяването на Амазония до 2030 г. и увеличи правомощията на природозащитните институции. Същевременно той беше критикуван за подкрепата си за проучвания за нефт край устието на Амазонка.

Флавио Болсонаро настоява за облекчаване на ограниченията пред земеделските производители и бизнеса. Критиците му се опасяват, че това може да отслаби защитата на тропическите гори, докато неговите поддръжници очакват повече инвестиции и икономическа активност.

Залогът не се изчерпва с икономиката и природата. Следващият президент ще има възможност да назначи поне трима от единадесетте съдии във Върховния федерален съд заради предстоящи пенсионирания. Това придава особено значение на вота на фона на продължаващите спорове за независимостта на съдебната власт.

Близо 160 милиона бразилци са в избирателните списъци, а над 33 милиона не участваха на първия тур, съобщава Асошиейтед прес. Именно избирателната активност и решенията на колебаещите се граждани ще бъдат сред най-внимателно следените показатели днес. Гласуването е електронно, а първите резултати се очакват часове след затварянето на секциите.