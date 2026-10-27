Голям обрат в Бразилия. Болсонаро отстъпи след изборната загуба

Рязък обрат настъпи в Бразилия след оспорваните президентски избори, спечелени от Луис Инасио Лула да Силва. Десният кандидат Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, се отказа от намерението си да иска касиране на целия вот, след като първоначално отказа да признае поражението си. Неговата Либерална партия официално прие изборните резултати, но настоя за изясняване на спорните обстоятелства около гласуването. Вместо да оспорва самото преброяване, Болсонаро вече подготвя съдебна атака срещу победителя заради предполагаема злоупотреба с държавни ресурси, съобщават ДПА и Ройтерс.

Партията призна победата, Болсонаро смени тактиката

Лидерът на Либералната партия Валдемар Коща Нето обяви, че политическата формация приема официалните резултати от президентските избори. В същото време той подчерта, че остават въпроси, които трябва да получат отговор от компетентните институции. „Признаваме резултата от президентските избори, обявен от Върховния избирателен съд, но смятаме, че повдигнатите въпроси трябва да бъдат надлежно разгледани“, заяви Коща Нето.

Това е съществена промяна спрямо първоначалната реакция на Флавио Болсонаро. Непосредствено след загубата в неделя той заяви, че няма да приеме резултата и ще поиска анулиране на изборите. Повод за недоволството му стана решението на съдия Кристиано Занин от Върховния федерален съд да удължи гласуването с два часа.

Впоследствие Болсонаро се отказа от искането за пълно касиране, но не направи изрично лично признание за поражението си. Вместо това обяви, че ще организира опозицията срещу следващото управление на Лула.

Ново обвинение срещу Лула да Силва

Основният спор вече се прехвърля върху действията на управляващите по време на предизборната кампания. Болсонаро твърди, че Лула е използвал държавни средства и икономически механизми, за да повлияе на избирателите.

Особено внимание опозицията обръща на решението за по-ранно изплащане на социални помощи непосредствено преди балотажа. Според Либералната партия това е създало несправедливо предимство за действащия президент.

„Това, което той направи, беше безпрецедентна злоупотреба с политическа и икономическа власт и пълно изопачаване на предизборната кампания“, заяви Флавио Болсонаро във видеообръщение. Той обвини противниковия лагер и в масово разпространяване на дезинформация.

Десният политик възнамерява да поиска от избирателния съд да попречи на Лула и вицепрезидента Жералдо Алкмин да положат клетва за нов мандат. Обвиненията му засега остават твърдения, които предстои да бъдат разгледани по съдебен ред.

Тръмп постави под съмнение изборите

Допълнително напрежение предизвика американският президент Доналд Тръмп, който публично изрази съмнения в честността на бразилските избори. Той заяви, че гласуването изглеждало манипулирано, но не представи доказателства и не пое ангажимент да се намеси в подкрепа на Болсонаро.

Първоначалният спор беше свързан с удължаването на изборния ден с два часа. Решението беше взето след искания и от двата предизборни щаба. Лагерът на Лула се оплака от затруднения в обществения транспорт, а екипът на Болсонаро поиска повече време за гласуване заради проливните дъждове в южните райони.

Според цитиран от Ройтерс анализ през допълнителните два часа са гласували по-малко от 35 000 души. Това представлява около 0,03% от всички подадени гласове и е несравнимо по-малко от разликата между двамата кандидати.

Лула спечели с над 4 милиона гласа преднина

Официалните резултати показват, че Луис Инасио Лула да Силва печели балотажа с 51,8% срещу 48,2% за Флавио Болсонаро. Разликата е над 4,4 милиона гласа, което прави оспорването на резултата чрез искане за пълно касиране особено трудно.

Победата осигурява на Лула исторически четвърти президентски мандат, който трябва да започне през януари. Въпреки успеха му в президентската надпревара десните сили запазват значително влияние в Конгреса и ще бъдат важен фактор при приемането на законодателството.

Междувременно влиятелният депутат от Либералната партия Николас Ферейра призова привържениците на Болсонаро да не излизат на протести срещу изборните резултати. „Не го правете“, настоя той във видеообръщение, като призна, че недоволството сред избирателите е голямо, но ги призова да запазят спокойствие.