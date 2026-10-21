Андрей с лоша новина за филма за Лили

Андрей Арнаудов съобщи лоша новина за феновете на Лили Иванова. Продуцентът обяви, че двамата с Иван Христов не можели да намерят пари, за да продължат снимките на продукцията, посветена на примата на българската естрада.

В социалните мрежи Андрей разкри: "Много ни питат: "Ама защо толкова рядко излизат такива филми като за Гунди, по-често го правете". Щеше да има обаче повече подобни филми за почти 40-годишен период, а нямаше "Гунди" да е единственият, ако малко по-лесно се събира бюджет. Тогава беше по-лесно да го съберем, но при сегашните стойности и инфлация събирането на бюджет за филм за Лили Иванова е сизифовски труд. Направо ходене по мъките! Много трудно се намират партньори и спонсори за такъв проект, защото той не е евтин като повечето филми, които се снимат у нас".