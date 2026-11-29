Впечатляващ със стил, емоции и вкусове тридневен иновативен мултидисциплинарен фестивал под наслов „Рим в сърцето на Балканите“ възхити София. Маратонът в зала „Витоша“ на хотел „Маринела“ започна с дегустация на деликатеси от област Лацио и с две разтърсващи градски драми – късометражната „Pull Up" на Даниеле Брунелети и пълнометражния „Зъби от акула" на Давиде Джентиле. Втората вечер Ерминио Сини и Марчело Доменикини направиха страхотно шоу в „При орлите“ с мощна серия от поп евъргрийни. Финалът беше запазен за траторията на Лео Бианки, където той поднесе типични римски блюда – от така наречената „твърда“ паста, през панираните маслини и специално приготвеното месо до уникален сладкиш, комбиниращ сладкото и соленото.

Севда Шишманова, Илко Ганев и Жана Яковлева високо оцениха рецептите на Лео Бианки

Идеята на фестивала да представи Рим не само като град на антични паметници и шедьоври, а и като жива съвременна културна среда, беше благословена от Римската община и осъществена от Spaghetti pictures Italia, Zеtema progetto cultura, Италианската търговска камара в България, Roma сapitale и с участието на Културния институт на България в Рим. Водеща на трите страстни вечери беше актрисата и топ модел Лукреция Лукети /на челната снимка с Лео Бианки/. Сред зрителите и дегустаторите на кулинарните чудеса от Лацио и страхотните вина на областта бяха писателката Мария Лалева, актрисите Ани Пападопулу и Розита Еленова, режисьорките Севда Шишманова и Татяна Пандурска, сценографката Ясмин Мандели, бизнесдамата Венета Потева, двама бивши заместник министри на културата – Илко Ганев и Ашот Казарян, представители на външно министерство… Посрещнаха ги Анселмо Капороси, директор на Италианската търговска камара в България, професорът предприемач Мануел Онорати, Жана Яковлева от БКИ в Рим.

Директорът на Италианската търговска камара у нас Анселмо Капороси, професор Мануел Онорати и Клара Киче