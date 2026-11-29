Сцената на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1873“ в Тутракан на 1 декември ще се превърне в бойно поле за премиерата на моноспектакъла „Кървави петна“, създаден по едноименната книга на Владимир Мусаков – писателя, загубил живота си на фронта. Постановката на режисьора Стефан Спасов по разтърсващите дневници на един от най-именитите герои от Тутраканската епопея е посветена на 110-годишнината от събитията, случили се през 1916 г. В ролята е Божидар Попчев, актьор с над 60 театрални роли, участия във филми, сериали и реклами. Двамата със Стефан Спасов са от прочутия клас на Снежина Танковска и Андрей Баташов във ВИТИЗ. Представлението е концептуално продължение на иновативния VR филм „Тутракан – 1916“, заснет през 2021 г., който може да бъде видян в Историческия музей в града.

Написана под гърмежа на шрапнелите, „Кървави петна“ е най-значимото произведение на Владимир Мусаков (1887-1916) и една от най-въздействащите антивоенни книги в българската литература. Творба, изобличаваща жестокостта и безсмислието на кръвопролитията във войната, която пренаписва съдбите на всички, въвлечени в нея. Владимир Мусаков завършва право и финанси в Москва. Връщайки се в България, става съосновател на първото адвокатско дружество в страната. Пише драми с библейски сюжети, разкази и импресии. През 1915 г. завършва Школата за запасни офицери и е изпратен на фронта. На 19 септември 1916 г. е тежко ранен в бой на линията Кубадин – Кокарджа в Южна Добруджа. Умира от тетанус десет дни по-късно във военно-полевата болница в село Алфатар едва на 28. В окървавената му войнишка раница са открити ръкописът на недовършения му роман „Яна“ и дневниците, които по-късно ще излязат под заглавието „Кървави петна“. Най-старото издание на книгата на Владимир Мусаков, която е основа на спектакъла, е открита наскоро случайно в антикварен магазин. Тя е издадена от неговите наследници, които намират записките в куртката му.

Музиката и мултимедията са на Красимир Янев, финансовата подкрепа е от Министерството на културата. „Кървави петна“ е продължение на усилията на региона да съхрани историческата памет. През април 2024 г. край село Шуменци официално бе открит новият Мемориален комплекс и музей „Тутраканска епопея – 1916“, разположен на 1300 кв. м. в съседство с най-голямото военно гробище в България. Сърцето на експозицията е уникална зала „Диорама“ – мащабна интерактивна инсталация, която с помощта на 3D мапинг, мултимедия и автентични артефакти позволява на зрителите емоционално и напълно реалистично да преживеят щурма на Тутраканската крепост.