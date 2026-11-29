На 85-годишна възраст почина Майк Лав, съосновател и дългогодишен фронтмен на легендарната американска група "Бийч бойс". Музикантът, чиито песни превърнаха калифорнийските плажове, сърфинга и безгрижното лято в символи на цяло поколение, си е отишъл в събота вечерта, съобщи Асошиейтед прес. Неговият прессекретар Кейти Алтман потвърди, че в последните си мигове изпълнителят е бил заобиколен от семейството си. Причината за смъртта му не се съобщава.

Момчетата, които покориха света

Роденият на 15 март 1941 г. в Лос Анджелис Майкъл Едуард Лав започва да се занимава с музика още като дете. Заедно със своя братовчед Брайън Уилсън пее на семейни събирания, а през 1961 г. двамата основават "Бийч бойс" с братята на Брайън - Карл и Денис Уилсън, и техния приятел Ал Джардин.

Още първата им песен Surfin' поставя началото на характерното звучене на групата. Следват световноизвестните Surfin' USA, California Girls, I Get Around, Help Me, Rhonda и Good Vibrations, в създаването на които Майк Лав има съществен принос. Отличителният му глас и талантът му да пише запомнящи се текстове допълват музикалния гений на Брайън Уилсън.

През 1966 г. групата издава знаменития албум Pet Sounds, който и до днес е смятан за едно от най-влиятелните произведения в историята на популярната музика.

Голямото завръщане с Том Круз

След години на променлив успех през 1988 г. "Бийч бойс" отново оглавяват американските музикални класации с песента Kokomo, на която Майк Лав е съавтор. Тя става част от саундтрака на хитовия филм "Коктейл" с Том Круз и запознава ново поколение слушатели с музиката на групата. Това е първият им сингъл, достигнал върха на американската класация след Good Vibrations през 1966 г.

През същата година "Бийч бойс" са приети в Залата на славата на рокендрола. Според Ен Би Си световните продажби на техни записи надхвърлят 100 милиона, а близо 40 от песните им са попадали сред първите 40 в американските класации.

На сцената до последно

Въпреки напредналата си възраст Майк Лав продължаваше да изнася концерти и да представя знаменитите песни на групата пред публика от различни поколения. През 2026 г. обаче редица негови участия бяха отменени заради здравословни проблеми.

През юни 2025 г. музикантът получи още едно голямо признание, като беше приет в Залата на славата на авторите на песни. Церемонията се състоя само ден след огласяването на смъртта на неговия братовчед и дългогодишен творчески партньор Брайън Уилсън.

След кончината на Майк Лав единственият жив член на оригиналния състав на "Бийч бойс" остава 84-годишният Ал Джардин. Денис Уилсън загина през 1983 г., Карл Уилсън почина през 1998 г., а Брайън Уилсън си отиде през юни 2025 г.