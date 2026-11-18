„Бийтълс“ ще представи нов видеоклип към песента „In My Life“, в който участва актьорът Оуен Купър, познат от сериала „Юношество“.

Премиерата на клипа е насрочена за 19 ноември в YouTube. Видеото е посветено на една от най-обичаните песни на групата и излиза по повод скорошното появяване на специалното издание на албума „Rubber Soul“.

Повече от 61 години след създаването на песента Купър ще внесе нов образ в нейната история. „In My Life“ е посветена на спомените на Джон Ленън за детството, времето и приятелството, а в записа звучат и хармоничните вокали на Пол Маккартни и Джордж Харисън.

Новият клип е заснет на различни места в Ливърпул – родния град на „Бийтълс“. В кратък тийзър се вижда и прочутият район Албърт Док.

Ленън е разказвал, че „In My Life“ е първата песен, която съзнателно е посветил на собствения си живот. Идеята се родила след забележка на британски журналист и писател, който го насърчил да включи в песните си лични преживявания и спомени от детството. Първата книга на Ленън – „In His Own Write“, също е била част от този творчески период.

По-рано тази година Купър отдаде почит на „Бийтълс“ по време на церемонията за наградите БАФТА, където беше отличен за участието си в драматичния сериал „Юношество“. При получаването на наградата той цитира Джон Ленън: „Няма да постигнеш нищо, ако нямаш визията да си го представиш“.