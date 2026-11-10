Пол Маккартни стигна до върха! Само двама са пред него

Пол Маккартни вече официално е в клуба на милиардерите, след като списание „Форбс“ оцени състоянието му на 1,4 милиарда долара. Така той се нарежда на трето място сред най-богатите музиканти в света, изпреварен единствено от Джей Зи (2,8 млрд. долара) и Тейлър Суифт (2 млрд. долара).

Богатството му идва главно от неговата издателска компания MLP Communications, основана през 1969 г., която управлява както неговото творчество, така и правата върху мюзикъли, коледни класики и каталози на легенди като Бъди Холи (оценени на 250 млн. долара). От холдинга Apple Corps легендарният музикант получава 25% от годишните приходи, генерирани от стрийминг, плочи и мърчандайз (оценка от над 150 млн. долара за неговия дял). Допълнителни 10 млн. долара годишно му носят авторските права върху песните на „Бийтълс“, оценени на поне 200 млн. долара.

Богатството му се допълва от мащабното турне „Got Back“ (79 концерта между 2022 и 2025 г.), луксозни недвижими имоти и впечатляваща арт колекция с творби на Пикасо и Магрит. В момента 82-годишният музикант остава изключително активен – наскоро той издаде 20-ия си самостоятелен албум „The Boys of Dungeon Lane“, а житейският му път след „Бийтълс“ бе представен в документалния филм „Man on the Run“ на режисьора Морган Невил.