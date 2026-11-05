Историческо! Музикално величие отиде при папата

Повече от шест десетилетия след като Боб Дилън почука на райските порти (препратка към песента Knockin' on Heaven's Door - бел.ред.) в сряда вратата се отвори във Ватикана, където легендарният музикант беше приет на частна аудиенция от папа Лъв, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Папата и Дилън, двамата родом от Средния запад на САЩ, се срещнаха в кабинета на Светия отец в богато украсения Апостолически дворец, както се вижда от снимки, споделени в социалните мрежи от Ватикана, отбелязва Ройтерс.

Главата на Римокатолическата църква беше в обичайното си бяло облекло. Дилън, фолк певецът с акустична китара, който през 60-те години на миналия век премина към електрическото звучене, носеше черно палто, черни ръкавици и черен суитшърт с качулка.

Отец Антонио Спадаро, служител на Ватикана и йезуит, известен с усилията си да изгражда връзки между Църквата и представители на развлекателната индустрия, съобщи в Инстаграм, че е помогнал за организирането на срещата.

"Беше трудно да не изпиташ вълнение от участието си в среща с истинско историческо значение, с усещането, че на всяка крачка из Апостолическия дворец може да се случи абсолютно всичко!", написа той.

Пресслужбата на Ватикана все още не дава информация какво са обсъждали папа Лъв и Дилън. Ватиканският вестник съобщи, че папа Лъв е "приел на частна аудиенция господин Робърт Алън Цимерман", използвайки рожденото име на музиканта, роден в Дулут, щата Минесота.

Папа Лъв, който е родом от Чикаго, е известен като почитател на Дилън. В предговора към книга, издадена през юли, той цитира антиядрената протестна песен на певеца от 1963 г. "Go Away You Bomb", припомня Ройтерс.