Всичко за Боб Дилън

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Защо Боб Дилън е жива легенда?

Защо Боб Дилън е жива легенда?

Измежду многото постижения, които са върхови за Боб Дилън, има едно особено интересно: това е човекът, на когото са посветени най-много биографии. Цел...

24 октомври | 12:15
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Вечният бунтар Боб Дилън

Вечният бунтар Боб Дилън

Боб Дилън бе обявен за личност на годината за 2015 г. от фондацията "МюзиКеърс". А за 10-кратният носител на награди "Грами" това е твърде незначителн...

26 септември | 22:30
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