Боб Дилън - геният битник е роден на 24 май
Великият музикант и поет навършва 85 години
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Великият музикант и поет навършва 85 години
Жена твърди, че е станала жертва, когато била на 12
Universal Music Group откупи авторските права върху целия каталог на култовия музикант
Продадоха на търг ценни вещи на музиканта, самоличността на купувача е неизвестна
Боб Дилън допълва звездното трио
Новият му албум Rough and Rowdy Ways дебютира на първо място в класациите на няколко държави
Тавата е номер 39 в кариерата на легендарния музикант
Култовият музикант даде първото си интервю от 4 години насам
В него е 17-минутното парче за убийството на Кенеди
Ако лириките бъдат купени на тази цена, това ще е нов рекорд
Култовият музикант зарадва феновете си с втори нов сингъл
17-минутната песен за убийството на Джон Ф. Кенеди е била свалена над 10 хиляди пъти
Новата му песен е 17 минути и е първата му от 8 години насам
Режисьор е Джеймс Манголд, а Тимъти Шаламе става легендарният музикант
Боб Дилън прие Нобеловата награда за литература, която идва и с 900 000 долара
Измежду многото постижения, които са върхови за Боб Дилън, има едно особено интересно: това е човекът, на когото са посветени най-много биографии. Цел...
Легендарният американски музикант, композитор, певец, актьор и най-вече поет е тазгодишният носител на Нобеловата награда за литература. Отличието беш...
Боб Дилан води в класацията за най-"описвани" съвременни музиканти
Швейцарска сензация изхвърли Цвети Пиронкова от турнира в Сидни Григор Димитров определено има вкус в избирането на подаръци. На 11 януари треньорът...
Боб Дилън бе обявен за личност на годината за 2015 г. от фондацията "МюзиКеърс". А за 10-кратният носител на награди "Грами" това е твърде незначителн...