Слаш и Майлс Кенеди идват на Hills of Rock с нов албум

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators събират звука на една от най-разпознаваемите китари в историята на музиката и гласа на Myles Kennedy в проект, който вече повече от десетилетие изгражда собствено място на световната рок сцена. От дебютния Apocalyptic Love (2012), през World on Fire (2014) и Living the Dream (2018), до последния им студиен албум 4 (2022), групата създава истински фурор с песни като “Anastasia”, “World on Fire”, “Driving Rain” и “The River Is Rising”. Следващото лято българската публика ще чуе тези песни на живо, заедно с материала от новия албум: групата ще излезе на главната сцена на Hills Of Rock 2027, който ще се проведе от 23 до 25 юли на Гребната база в Пловдив. Билетите вече са в продажба чрез Ticket Station.

Сега, 15 години след началото на съвместната си история, Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators отварят нова глава с петия си студиен албум Flying Blind, който ще излезе на 26 февруари 2027 г. чрез Gibson Records.

Записан почти изцяло на живо в Studio Barbarosa във Флорида с продуцента Michael “Elvis” Baskette, албумът включва 12 песни, в които групата се връща към най-чистата форма на рокендрола - музиканти, свирещи заедно в едно помещение, без излишна студийна обработка. По-голямата част от албума е записана само за около седмица, а заглавният сингъл “Flying Blind”, придружен от видеоклип, който излезе на 2 октомври и е заснет в легендарния клуб The Viper Room в Лос Анджелис, дава възможност да да усетим новото звучене на бандата. За нея Slash разказва: „Песента се роди спонтанно в студиото, докато се подготвяхме за записите. Хрумна ми един риф и започнах да си играя с мелодията. Преди останалите да дойдат, нямах абсолютно нищо готово от тази песен. Започнахме вечерната репетиция, изсвирихме рифа и всичко се получи много бързо.“

Новият албум ще бъде последван от мащабното Flying Blind World Tour 2027, което ще премине през Латинска Америка, Северна Америка, Великобритания и Европа, а една от спирките му ще бъде именно Hills Of Rock 2027 в Пловдив. От 23 до 25 юли Гребната база ще посрещне Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators на главната сцена, а заедно с тях и Skillet, Make Them Suffer, Left To Suffer, Die Krupps и Atreyu. За българската публика това ще бъде възможност да усети на живо енергията на новия албум, заедно с емблематичните песни, превърнали Slash в една от най-разпознаваемите фигури в историята на рок музиката. Билетите за Hills Of Rock 2027 вече са в продажба чрез Ticket Station.

Работата по Flying Blind се случва между натоварените графици на музикантите. Slash създава част от материала, докато е на турне с Guns N’ Roses, записва блус албума си Orgy of the Damned и организира S.E.R.P.E.N.T. Festival, а Kennedy работи по песните в паузите между ангажиментите си с Alter Bridge и третия си солов албум. Въпреки това групата остава вярна на подхода, който я събира още в началото, а именно влизането в студиото заедно, оставяйки идеите да се развиват естествено. „Той е невероятен композитор. Умее да създава и прости акордови прогресии, които дават страхотна основа на мелодиите.“, казва Kennedy за Slash. Самият вокалист определя Flying Blind като един от върховите моменти в студийната история на групата: „От всички наши албуми, звукът и изпълненията във Flying Blind са ми любими. Всичко звучи толкова непринудено, сякаш пишем музиката на момента, красиво е.“

Още нещо любопитно в албума е и “Looking for a Miracle” - първата песен, която Slash създава на pedal steel китара и в която записва първото си соло на този тип инструмент. Смесвайки характерните си хард рок рифове с пънк влияния, кънтри елементи и неподправена енергия на лайв изпълнение, групата продължава да разширява музикалните си хоризонти, без да губи идентичността си.

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators ще се качат на сцената на Hills Of Rock, заедно с Skillet, Make Them Suffer, Left To Suffer, Die Krupps и Atreyu. Фестивалът се провежда на 23, 24 и 25 юли 2027 на Гребната база в Пловдив, а билетите в мрежата на Ticket Station са на цени от 140 евро за тридневен билет и 99 евро за еднодневен. За допълнителна информация следете festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и официалните профили на фестивала и организаторите в социалните мрежи.