Холивудската звезда Ръсел Кроу идва в България, но като певец. Носителят на "Оскар" ще изнесе концерт в Зала 1 на НДК на 30 май 2027 г., съобщиха организаторите от CROWDED Entertainment.

Кроу ще представи музикалното шоу Russell Crowe's Indoor Garden Party, в което се смесват рок, блус и соул. Музиката привлича Ръсел Кроу много преди киното. Още през 80-те години той прави първите си стъпки на музикалната сцена в Нова Зеландия под артистичния псевдоним Russ Le Roq.

През 90-те години Кроу става част от австралийската рок група 30 Odd Foot of Grunts, с която записва няколко албума и изнася концерти в различни държави. По-късно продължава музикалния си път заедно с канадския музикант Alan Doyle, с когото създава проекта The Ordinary Fear of God.