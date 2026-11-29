Пазарът в Пирот отдавна е добре познат на българите заради ниските цени и качество на хранителните продукти. Хората избират да минават границата, защото разликата е осезаема.

Ето цените на зеленчуците в Пирот

Домати - около 1,71 евро за килограм;

Картофи - около 0,68 евро за килограм;

Лук - около 0,51 евро за килограм;

Чушки - около 1,28 евро за килограм.

Идват всяка седмица, докато не дойде летният период, когато на границата е пренаселено и тогава не идват много. Купуват всичко, най-вече пипер, лук и казват, че тук е по-евтино от България и затова купуват повече килограми - не килограм, два, а пет, шест и повече.

Казват, че след еврото в България стандартът е останал същият, а цените са отишли нагоре,коментира търговецът Ненад пред bTV.

Допълнително предимство на пазара е възможността за пазарлък.

По-евтино дори с разходите за път

Димитър не за първи път посещава Пирот, а този път е довел и Нина. Двамата са избрали работен ден, за да разгледат спокойно сергиите.

Харесва ни. Приятно ни беше много. Сравняваме цените. Доста се усеща разликата, пък и качеството… не на последно място. Като качество е много по-добро. Като от преди 89-та година в България е това тук,

казва Нина.

Двамата включват в сметката си и разходите за пътуването, но въпреки това твърдят, че пазаруването в Сърбия им излиза по-евтино.

Цената на хляба в Сърбия е сравнително ниска и не знам дали това се дължи на правителството, или на държавата. Най-евтиният е около 60 динара, което е половин евро. Вероятно е евтино заради пшеницата. Брашното тук е много евтино,

обяснява хлебопроизводител от Сърбия.

По думите му все повече хора предпочитат да купуват хляб от супермаркетите заради удобството да намерят всичко необходимо на едно място.

12 евро в Сърбия. Какво можем да купим

Проверката продължава в квартален магазин в Димитровград, където сметката за шест основни хранителни продукта възлиза на малко под 12 евро. В пазарската кошница влизат: Хляб, картофи, сирене, ориз, домати и олио. В близката месарница килограм свинско месо струва малко над 5 евро, пилешките бутчета - около 5 евро, а пилешките гърди - близо 7 евро.

Оказва се, че хранителните продукти не са единствената причина българи да пътуват до съседна Сърбия. В един от местните автосервизи разказват, че често обслужват клиенти от България. Смяната и балансът на гумите там струват 25 евро, при условие че клиентът носи собствените си гуми.