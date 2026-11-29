Пазарът в Пирот отдавна е добре познат на българите заради ниските цени и качество на хранителните продукти. Хората избират да минават границата, защото разликата е осезаема.
Ето цените на зеленчуците в Пирот
Домати - около 1,71 евро за килограм;
Картофи - около 0,68 евро за килограм;
Лук - около 0,51 евро за килограм;
Чушки - около 1,28 евро за килограм.
Идват всяка седмица, докато не дойде летният период, когато на границата е пренаселено и тогава не идват много. Купуват всичко, най-вече пипер, лук и казват, че тук е по-евтино от България и затова купуват повече килограми - не килограм, два, а пет, шест и повече.
Казват, че след еврото в България стандартът е останал същият, а цените са отишли нагоре,коментира търговецът Ненад пред bTV.
Допълнително предимство на пазара е възможността за пазарлък.
По-евтино дори с разходите за път
Димитър не за първи път посещава Пирот, а този път е довел и Нина. Двамата са избрали работен ден, за да разгледат спокойно сергиите.
Харесва ни. Приятно ни беше много. Сравняваме цените. Доста се усеща разликата, пък и качеството… не на последно място. Като качество е много по-добро. Като от преди 89-та година в България е това тук,
казва Нина.
Двамата включват в сметката си и разходите за пътуването, но въпреки това твърдят, че пазаруването в Сърбия им излиза по-евтино.
Цената на хляба в Сърбия е сравнително ниска и не знам дали това се дължи на правителството, или на държавата. Най-евтиният е около 60 динара, което е половин евро. Вероятно е евтино заради пшеницата. Брашното тук е много евтино,
обяснява хлебопроизводител от Сърбия.
По думите му все повече хора предпочитат да купуват хляб от супермаркетите заради удобството да намерят всичко необходимо на едно място.
12 евро в Сърбия. Какво можем да купим
Проверката продължава в квартален магазин в Димитровград, където сметката за шест основни хранителни продукта възлиза на малко под 12 евро. В пазарската кошница влизат: Хляб, картофи, сирене, ориз, домати и олио. В близката месарница килограм свинско месо струва малко над 5 евро, пилешките бутчета - около 5 евро, а пилешките гърди - близо 7 евро.
Оказва се, че хранителните продукти не са единствената причина българи да пътуват до съседна Сърбия. В един от местните автосервизи разказват, че често обслужват клиенти от България. Смяната и балансът на гумите там струват 25 евро, при условие че клиентът носи собствените си гуми.