Наемът на къщичка на коледния базар в София е 20 000 евро за месец, съобщи заместник-изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков в предаването „Денят започва“ по БНТ. По думите му високият наем може да е сред причините за цената от 10 евро на порция мекици, предлагани на базара.

„Стандарт“ разговаря с търговци, които са били на пазара миналата година. Те не пожелаха да кажат точно колко са платили за наем през 2025-а, но заявиха, че въпреки огромния за родните стандарти наем, той се изплаща и имат задоволителна печалба.

Според тях цените не са по-високи от коледните базари в останалите европейски столици, където българите обичат да пътуват за празниците и където също харчат много пари. Напротив – по думите им, дори са по-ниски.

Те дадоха за пример Германия и Австрия, където традиционната бира се продава по 10-15 евро халбата. Толкова вървяло и греяното вино.

Тази година, освен традиционните коледни маркети на НДК и пред Народния театър, са заявени такива и в много от столичните райони, сред които Младост, Дружба, Илинден, Красна поляна, Красно село, Витоша и др.