По-високите пенсии, осигуровки и обезщетения, разписани в Закона за държавното обществено осигуряване, минаха на първо четене със 123 гласа.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изтъкна, че с приетите текстове се оказва подкрепа на семействата с деца, пенсионерите и за хората, които временно са останали извън пазара на труда.

Тя предложи обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се увеличи от 398,81 на 450 евро. Същият размер ще получават и бащите или осиновителите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Родителите, които се връщат на работа, без да използват докрай двугодишния период на отпуска, ще получават 75% от обезщетението, а не както досега 50%.

За хората, които временно са излезли от пазара на труда, е предвидено увеличаване на минималния и максималния размер на дневното обезщетение за безработица, с което се постига по-добра обвързаност между принос – права.

Целта на правителството не е да стимулира хората да разчитат дълго време на обезщетения,

а да им помогне в преходния период към следващото работно място, обясни министър Ефремова.

Тя отбеляза, че с увеличението на минималния и максималния осигурителен доход, както и на минималните осигурителни прагове по икономически дейности, които се вдигат средно с 6,4%, не само се увеличават приходите в осигурителната система.

„Това създава предпоставки за по-високи осигурителни плащания на хората", каза министърът.

Ефремова допълни, че стимулирането на работещите хора е един от най-важните принципи на бюджета.

„Той стимулира изсветляването на доходите. Това се вижда и в данъчните облекчения, от които ще могат да се възползват хората, работещи на светло и деклариращи реалните си доходи", заяви Ефремова.

Министърът обърна внимание и на подкрепата за пенсионерите.

Бюджетът предвижда от 1 юли 2027 г. пенсиите за трудова дейност да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило.

Очакваният ръст е между 7 и 8%, което е два пъти над прогнозната инфлация. За първи път по него се индексира и максималната пенсия. „На практика, през 2027 г. нито една група пенсионери няма да остане извън това увеличение. Трудът и осигурителният принос трябва да имат значение", каза Ефремова.

„Не можем да компенсираме структурните проблеми на осигурителната система единствено с трансфери от държавния бюджет. Трябва да разширяваме осигурителната база. Да създаваме повече качествени работни места. Да насърчаваме по-високата производителност", отбеляза тя.