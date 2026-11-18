„Правителството не води война с веригите. КЗК е независим орган, който води такава процедура от две години. Но ние не сме се намесвали”. това каза вицепремиерът Атанас Пеканов в интервю за сутрешния блок на Нова тв.

Той коментира изказването на Михаил Петров, който беше председател на УС на „Кауфланд”. Той заяви, че ако "Кауфланд" тръгне по бобслея, фалитът на КТБ ще ни се види като летен бриз. За това свое изказване Петров бе уволнен, а веригата се извини на държавата.

„След като той нападна по доста неприятен начин, напълно адекватно вицепремиерът Александър Пулев му отговори. Аз също му отговорих с ирония, защото не исках да влизам в този невъзможен тон, който беше наложен. След което бях нападнат доста сериозно от активисти на ДБ, мрежите на Мирчев, които ми казаха: „Как може да обиждате?” Но този човек обижда нас като общество, естествено, че правителството трябва да отговори и реакцията беше правилна”, коментира Пеканов.

Инвестициите растат

„Тези заклинания, че някой ще си тръгне, при положение, че прави огромни печалби на българския пазар, не ми звучат реалистично”, каза още вицепремиерът.

Вицепремиерът отговори на въпроса дали наложените глоби върху една от хранителните вериги може да окаже негативно влияние върху инвестициите. Мнението му е, че такъв риск няма, дори напротив, водят се разговори за още инвестиции. Също така подчерта, че за периода януари – август инвестициите у нас са нараснали двойно в сравнение с миналата година за същия период.

Бюджетът прави невъзможното

Бюджетът за 2027 г. се опитва да направи невъзможното – едновременно да намаляваме разходите, дефицита и новия дълг и в същото време да увеличаваме плащанията към семействата, младите хора, лекари, пенсионери и учители. Затова казваме, че бюджетът е социален в условията на огромен натиск за намаляване на разходите – както от Европейската комисия, така и от части от опозицията, коментира още вицепремиерът Атанас Пеканов.

Той подчерта, че социалният пакет е адекватен, защото в много аспекти изпреварва инфлацията. Няма такъв случай, в който за една година да стигнеш от 5 до под 3% дефицит, заяви Пеканов.

Вицепремиерът беше категоричен, че няма плащания в бюджета, които не могат да бъдат обяснени.

По отношение на парите за общините Пеканов коментира, че кабинетът не е заявявал, че ще бъдат спрени всички общински проекти и че няма да има пари за тях.

За 3 години ще излезем от процедурата по свръхдефицит

Пеканов цитира изследване на Международния валутен фонд - средностатистически, когато влезеш в процедура по свръхдефицит или трябва да намаляваш разходите, за три години страните обикновено намаляват дефицита с 3 процентни пункта. „Това е, което виждаме и в нашата прогноза”, каза още той. Във връзка с бюджетния дефицит за 2028 г., който беше прогнозиран от Европейската комисия, Пеканов подчерта, че Комисията иска страната ни да предприеме мерки за ограничаването му. Такива мерки още не са взети, но страната ни е поела ангажимент да излезем от процедурата по свръдефицит за срок от три години.

Пеканов заяви, че за три години страната ни може да излезе от процедурата по свръхдефицит.

Кредитният рейтинг не е понижен

Пеканов коментира още кредитния рейтинг на страната, като заяви, че той не е понижен. Понижени са някои параметри на прогнозата.

„Ние работим за нови инвестиции, за тази година вървят добре, икономиката също върви добре. Ако прочетем анализа на Standard and poor, там пише обратното на това, което Денков и Асен Василев казват за риск от рецесия, а именно, че има прегряване – ниска безработица, в същото време продължава да се прави социална политика. Анализът казва, че няма да има проблем, ако се охлади икономиката”, обясни още вицепремиерът.

Той каза още, че търговското салдо е негативно, затова освен инвестиции, трябва да има и конкурентно българско производство, за да може да изнасяме в чужбина продукти, произведени у нас, и да намаляваме дисбаланса.