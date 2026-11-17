Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев даде политически знак, като отново сложи емблематичната си синя вратовръзка с бели пера. С нея той влезе на заседанието на бюджетната комисия за приемане на бюджетите за 2027 г. Този път обаче Василев носеше и кошница с надпис "грижа".

Докато колегите от Да, България кресливо атакуваха бюджета на Гълъб Донев, Асен Василев избра по обран подход. Снимките на Василев бяха публикувани във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната" във фейсбук. В текста към тях пише, че най-интересните моменти от заседанието ще бъдат публикувани на страницата. И още нещо - "Ще хвърчат пера...".

Василев не за пръв път използва вратовръзка на пера като символична закачка с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

Преди дни лидерът на ПП отново се появи с перната вратовръзка във видео, в което обясни, че всеки човек ще плати средно с 336 евро повече данъци и осигуровки през 2027 г. заради заложените в проекта за бюджет промени.

В страницата на ПП във фейсбук бяха пуснати още "два епизода" от заседанието на комисията.

Чакаме отговор на въпроса: Къде са парите за младите лекари, медицинските сестри, акушерките...? Няма да стане по този начин, заяви Асен Василев.