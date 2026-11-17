Цените в България продължават да растат с високи темпове, като годишната инфлация достига около 6%, а поскъпване е отчетено във всички 13 основни групи стоки и услуги. Основният двигател на увеличението са горивата, като при дизела ръстът за последната година е около 50%. Това обяви председателят на Националния статистически институт Атанас Атанасов пред бТВ.

Той представи и данни, според които заплатите продължават да растат по-бързо от инфлацията, а от началото на 2027 г. предстоят две важни промени - нов начин за измерване на цените на храните и облекчаване на годишната отчетност за близо половин милион фирми.

Горивата повличат цените, дрехите и обувките също поскъпват

"Цените растат наистина бързо. Ние имаме сравнително висока инфлация. 6% е висока инфлация. За последната една година ние групираме стоките в 13 групи и всичките 13 групи имат посока към увеличаване на цените", обясни Атанасов.

Според него през последния месец хората са усетили особено силно поскъпването на дрехите и обувките. Това се дължи и на сезонните промени, тъй като с настъпването на зимата се увеличава търсенето на по-топли облекла. Най-сериозният натиск върху цените обаче идва от транспорта и горивата.

"Знаете, при горивата имахме увеличение, например при дизела около 50%. Вярно е, че през последния месец цените се поуспокоиха при горивата, но въпреки това те остават сравнително високи. А това влече след себе си увеличаване на всички останали цени", посочи председателят на НСИ.

Той обясни, че висока инфлация се отчита и в други европейски държави, като даде за пример Румъния и Гърция. Атанасов призна, че някои стоки и услуги в Гърция действително са по-евтини от българските. По думите му инфлацията измерва темпа на поскъпване, а не самото равнище на цените, поради което различията между държавите могат да бъдат значителни.

Заплатите изпреварват инфлацията, но много хора изнемогват

Председателят на НСИ представи и данни за движението на доходите. През последните пет години натрупаната инфлация е достигнала 41%, докато възнагражденията също са се увеличили с повече от 40%.

За третото тримесечие на 2026 г. статистиката отчита ръст на заплатите с малко над 10% на годишна основа при инфлация около 6%. В частния сектор увеличението на възнагражденията достига приблизително 12%.

"В интерес на истината доходите изпреварват инфлацията. Само ще дам един пример. Ако инфлацията е 6% за последната една година, ние вчера обявихме данни за заплатите през третото тримесечие на тази година. И там увеличението е малко над 10%", обясни Атанасов.

Той описа и процеса, при който увеличението на заплатите е последвано от ново поскъпване. "Може би не нарастват с темпа, който на нас ни се иска. И ние в случая през последните години имаме едно догонване. Заплатите искаме да се увеличат. След това се увеличават самите цени. И една такава спирала се завъртя", коментира председателят на НСИ.

Атанасов обърна внимание и на големите различия в доходите между отделните групи от населението. При част от работещите увеличението е много по-ниско от средното, а други изобщо не са получили повишение на заплатите. "Така че със сигурност има хора, които изнемогват. Това е нормално. Имаме висока бедност в България", заяви той.

НСИ въвежда ново измерване на цените в магазините

От началото на 2027 г. Националният статистически институт подготвя промяна в начина, по който изчислява инфлацията при хранителните стоки. В момента наблюдението се извършва чрез потребителска кошница от малко над 860 стоки и услуги, като всеки месец служителите на НСИ правят над 40 000 измервания на цени в страната.

От началото на тази година институтът събира и подробна информация от големите търговски вериги. Те предоставят данни за реално продадените артикули, чийто брой може да достигне 40 000-60 000 в отделна верига.

"Интересното е, че сравнихме данните от това, което продават веригите, и това, което ние събираме като данни в страната. И данните показват, че те са едни и същи", обясни Атанасов.

Новата методика ще позволи при измерването на инфлацията да се използва много по-голям обем информация за действителните продажби, включително промоционалните цени. Това ще даде възможност за значително по-подробно проследяване на промените при отделните хранителни продукти.

"Очакваме това, което ние ще можем да публикуваме, е много детайлна промяна в отделните групи на стоките и услугите. Така че може да се види всяка една стока и услуга накъде отива цената", заяви председателят на НСИ.

Атанасов очаква успокояване на инфлацията

По отношение на движението на цените през следващите месеци Атанасов изрази очакване инфлацията постепенно да се забави. Като икономист той посочи два основни фактора - липсата на очаквания за ново сериозно поскъпване на горивата и вероятността заплатите да не отбележат толкова голямо увеличение.

"Националният статистически институт не прави прогнози, за да не ни обвинят, че утре си сбъдваме собствените прогнози", пошегува се той.

Според председателя на НСИ движението на горивата и възнагражденията ще продължи да оказва съществено влияние върху общото поскъпване на стоките и услугите.

Голямо облекчение за 500 000 фирми от януари

Атанасов съобщи и за важна административна промяна, която ще засегне около половин милион активни фирми в България. От 2027 г. годишните финансови отчети ще се подават само на едно място - в Националния статистически институт, вместо компаниите да изпращат документи отделно и до Търговския регистър.

Новата система носи името "Единна входна точка" и ще позволи цялата процедура да се извършва електронно. Съответната информация ще става видима в Търговския регистър още при подаването й в НСИ.

"Миналата година беше променен Законът за статистиката, което даде възможност да се изгради така наречената единна входна точка. Което означава, че НСИ ще бъде единствената организация, в която ще се подават на едно място тези годишни отчети", обясни Атанасов.

Сроковете за подаване остават непроменени. Фирмите ще трябва да представят годишните си отчети до 30 юни, като ще имат възможност за еднократна корекция до 30 септември.

Очаква се Министерският съвет да приеме необходимата наредба през следващите седмици, така че новата система да заработи през януари. Атанасов призова собствениците и управителите на фирми още отсега да се регистрират в "Единния портал" на НСИ или да упълномощят своите счетоводители да подават документите от тяхно име.