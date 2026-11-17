Инвестициите в антидрон системи, съвременни технологии и национална сигурност трябва да бъдат сред стратегическите приоритети на България. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при откриването на 15-ото издание на Investor Finance Forum в София.

Според него динамичната геополитическа обстановка и технологичните предизвикателства изискват последователна държавна политика, която да осигурява стабилност и предвидимост за инвеститорите. Финансовият министър постави акцент върху връзката между сигурността, иновациите и възможностите за икономически растеж.

Антидрон системите стават важна част от инвестиционната политика

"Живеем във време на динамична геополитика и технологични предизвикателства. Инвеститорите търсят възможности за предвидимост при добри институции и макроикономическа стабилност - това е задачата и на правителството", заяви Донев.

Той посочи, че България разполага със сериозен потенциал за развитие на високотехнологични производства благодарение на своите инженерни кадри. Наред с икономическите възможности обаче страната трябва да отчита и рисковете, които съвременните военни конфликти създават за националната сигурност.

"България има потенциал в тази сфера благодарение на талантливите си инженери. Не бива да подценяваме и инвестициите в сигурност - глобалните конфликти показват какви могат да бъдат потенциалните рискове. Имат значение и инвестициите в антидрон системи", подчерта финансовият министър.

Темата придобива особена актуалност на фона на засиленото внимание към сигурността в Черно море. Правителството вече придвижи процедурата за придобиване на още пет германски зенитно-ракетни комплекса IRIS-T, с които България разширява възможностите си за противовъздушна отбрана. Общата стойност на проекта достига 1,106 млрд. евро, като финансирането е предвидено чрез европейския механизъм SAFE.

Стабилност и доверие за привличане на инвеститори

Гълъб Донев постави специален акцент върху необходимостта от предвидима икономическа среда и последователни управленски решения. Според него именно доверието е сред определящите фактори за привличането на капитал и развитието на бизнеса.

"Трябва да работим за последователни политики и сигурност, защото доверието се изгражда с резултати", заяви вицепремиерът. Той обърна внимание и на значението на решенията на международните рейтингови агенции, включително "Мудис", за оценката на финансовата стабилност на страната.

"Сигурност, предвидима бизнес среда и иновации - съчетанието на тези сектори ще позволи на България да използва възможностите си за растеж", обобщи Донев.