Успех за Донев в ЕКОФИН. България намали финансовата тежест

България постигна важен резултат в преговорите за новите европейски правила за капиталовите пазари, като договореният компромис ще намали финансовата тежест върху националните надзорни органи. Това стана по време на заседанието на ЕКОФИН в Люксембург, в което участва вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от Министерството на финансите.

България се включи активно в търсенето на решение по един от най-спорните въпроси - начина, по който ще се разпределят вноските за финансиране на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Донев участва и в дискусиите за конкурентоспособността на банковия сектор, управлението на кризи, енергийните пазари и ефективността на публичните финанси. Срещите в Люксембург поставиха България сред активните участници във важните решения за бъдещата финансова архитектура на ЕС.

Компромис след активната позиция на България

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси постигна съгласие по Пакета за пазарна интеграция и надзор - ключов елемент от Съюза на спестяванията и инвестициите.

Донев благодари на ирландското председателство за усилията за постигане на компромис, който отчита и съображенията, поставени от България.

Първоначално държавите членки са имали сериозни различия по методологията за разпределение на вноските за финансиране на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Именно по този чувствителен въпрос, с активното участие на България, е постигнато решение, което води до съществено намаляване на финансовата тежест върху националните органи.

Договорената рамка за управление на европейския надзорен орган запазва и необходимия баланс между правомощията на Съвета на надзорниците и новия Изпълнителен съвет.

Банковата конкурентоспособност иска цялостен подход

Сред основните теми на ЕКОФИН беше и конкурентоспособността на европейския банков сектор.

Гълъб Донев подчерта, че подобряването й не може да бъде постигнато единствено чрез нови правила. Според него е необходим цялостен подход, който да отчита едновременно регулаторните, технологичните, икономическите и пазарните фактори.

Той постави акцент и върху необходимостта европейската рамка за преструктуриране на банковия сектор да стимулира кредитните институции предварително да изграждат необходимия капацитет за действия при кризи.

Особено важно според българската позиция е инструментите за преструктуриране на банкови групи да могат да се прилагат ефективно и спрямо дружествата им в приемащите държави.

България постави въпроса за ликвидността при банкови кризи

Донев обърна специално внимание и на ликвидността при преструктурирането на банки.

България разглежда този въпрос като съществен елемент от по-широката система за управление на банкови кризи. Според позицията, представена на срещата, бъдещите решения трябва едновременно да запазят доверието на пазарите и да не създават допълнителна тежест за публичните финанси.

Това означава механизмите за реакция при банкови сътресения да бъдат достатъчно надеждни, без сметката автоматично да бъде прехвърляна към държавните бюджети.

Украйна, възстановяването на Европа и националните бюджети

Финансовите министри обсъдиха и икономическите последици от войната в Украйна. Европейската комисия представи актуална информация за икономическото възстановяване в Европа след изтичането на крайния срок за подаване на искания за окончателно плащане.

В рамките на Европейския семестър министрите разгледаха какво е работило успешно през настоящия цикъл и кои елементи могат да бъдат подобрени.

ЕКОФИН прие и две препоръки - за одобряване на преразгледания средносрочен фискално-структурен план на Чехия и за задействане на клаузата за дерогация за Гърция.

ЕС подготвя обща позиция за Г-20 и МВФ

Ирландското председателство и Европейската комисия информираха финансовите министри и за резултатите от последната среща на министрите на финансите и управителите на централните банки от Г-20.

В навечерието на годишните срещи на Г-20 и Международния валутен фонд на 15 октомври Съветът одобри мандата на ЕС за Г-20 и общото изявление на Съюза пред Международния паричен и финансов комитет.

Одобрени бяха и заключенията за финансиране на борбата с климатичните промени преди конференцията COP31, която ще се проведе в Анталия от 9 до 20 ноември.

Еврогрупата обсъди енергийните пазари и публичните финанси

Ден по-рано, на 8 октомври, Гълъб Донев участва и в заседанието на Еврогрупата.

Финансовите министри обсъдиха последните икономически развития, напредъка по Съюза на спестяванията и инвестициите, ефективността на публичните финанси и отражението на енергийните пазари върху икономиката на еврозоната.

Участието на България в двата последователни формата в Люксембург постави страната пряко в дебата за ключовите европейски решения - от надзора върху капиталовите пазари и устойчивостта на банковата система до управлението на публичните финанси и конкурентоспособността на европейската икономика.