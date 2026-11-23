В българската политика винаги се е лъгало. Това, разбира се, не е само роден патент. Лъже се в политиката навсякъде по света, но у нас има цели партии, чието ръководство се е специализирало в тази дисциплина. До степен, че е добре, когато твърдят, че е ден, да се проверява дали навън не грее…луната.

Вземете например лидерите на ПП и ДБ. В петък Народното събрание одобри членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота след задкулисна договорка, постигната на тъмно по кьошетата на бившия Партиен дом между двете формации и уж ненавистната за тях „Прогресивна България“. В резултат на сглобката им, която - забележете – беше осветена не от участниците в тези срещи, а от ГЕРБ и ДПС, в следващия състав на ВСС ще има седем души, излъчени от управляващата ПБ и четирима, които са верни кадри на ПП и ДБ.

В целия свят на това му се вика съюз за участие във властта. Ама Божановци, Мирчевци, Асенвасилевци и прочее лидери на двете формации твърдят, че съглашателството им с премиера Румен Радев и хората му било „най-нормалното и естествено нещо“ и те оставали „опозиция“. И това, ако не е висша форма на демагогия?!

Събитията около избора на ВСС през изминалата седмица всъщност бяха кулминацията на флирта между ПБ и ПП и ДБ, стартирал още в предизборната кампания, когато лидерите на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Прогресивна България“, която първите две иначе твърдят, че им е „идеологически ненавистна“, взаимно си подаваха топката и си помпаха електоралните мускули в подготовка за следизборна управленска коалиция.

Фактът, че на вота избирателите дадоха на Радев и партията му пълно мнозинство, отложи този съюз и превърна ПП и ДБ в партии с „отпаднала необходимост“ (както ги определи преди няколко месеца един от вицепремиерите в кабинета на Румен Радев). Но само временно. В крайна сметка те додрапаха задкулисно до участие в управлението, както показа и изискващата квалифицирано мнозинство договорка за ВСС, която впрочем свали окончателно маските и разкри истинските лица на лидерите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Не на „реформатори“ и „конструктивна опозиция“, каквито се изкарваха за пред избирателите си, а на хамелеони-демагози, които безскрупулно лъжат и са склонни на всякакви договорки, за да се вкопчат във властта.

В този контекст, всяко тяхно изказване е наложително да бъде придружено с речник, издаващ истинския му смисъл. Ако имаше такъв, ето как щеше да звучи например „програмното интервю“ след избора на ВСС, дадено от съпредседателя на „Да, България“ и зам.-председател на ПГ на ДБ Божидар Божанов за БНТ в петъчната вечер:

„С този избор изпълнихме това, което обещахме на нашите избиратели и за което те ни дадоха мандат на последните избори“.

Не че заради склонността на Божанов и останалите лидери на ПП и ДБ да правят точно обратното на това, което са обещали, избирателите на двете формациии не намаляват прогресивно на всеки нов парламентарен вот, но това твърдение на зам.-председателя на групата на „Демократична България“ в НС със сигурност е изумило и малкото, които им гласуваха доверие на последните парламентарни избори. Все пак те вероятно още помнят как и Божанов, и останалите лидери на двете формации рутеха от телевизионните екрани и социалните мрежи Румен Радев и хората му като „опасни за демокрацията“ и като проводници на интересите на Путин у нас и в ЕС. На този фон, прегръдката им с „Прогресивна България“ си е ни повече, ни по-малко предателство спрямо избирателите им.

„Ние оставаме опозиция. Няма как този избор, който беше обещаван, очакван и комуникиран през цялото това време, да промени нашия статут на опозиция“.

Ако отворите тълковния речник, ще установите, че в политически контекст думата „опозиция“ означава „група, която се противопоставя на управляващите или мнозинството“. Или иначе казано - точно противоположното на действията на ПП и ДБ, които не само гласуваха с ПБ, но и получиха солидна порция от местата в парламентарната квота в следващия ВСС. За да сме по-точни – 40% от властта в новия състав на съвета, който – да припомним, е правителството на съдебната власт. Тук е моментът да се напомни също, че именно заради ПП и ДБ се разпадна предната им сглобка - с ГЕРБ, а причината беше, че те поискаха подялба 50 на 50% на вакантните места в съдебната власт. Наглост, заради която си отиде кабинетът на Николай Денков, а този на Мария Габриел, която трябваше да го смени на премиерския пост, така и не се случи.

Сега явно номерът им е минал, като предстои да видим дали на тайните срещи с ПБ, които не бяха обявени от тях, но сега се опитват да изкарат „прозрачни“, не са получили и други обещания за кадрови назначения, през които да постигнат старата си мечта да имат контрол върху Темида. Мечта да използват съдебната власт като бухалка срещу критиците им и като индулгенция за собствените им простъпки – техни и на спонсорите им, която етикетират като „реформа“ с надеждата, че още има хора, които да им вярват.

„Номинациите (бел.р. за ВСС), които се свързват с нас, в голямата си част произхождат от гражданския сектор, а не са партийни кандидатури…Те не могат да бъдат определяни като партийно обвързани“.

Да наречеш човек като Андрей Янкулов „необвързан“ например е точно толкова истина, колкото да твърдиш, че си опозиция, след като си гласувал с управляващите и си получил от тях мастит пай власт. Биографията на Янкулов е изцяло обвързана с ДБ, като постът му на министър на правосъдието в структурирания изцяло от кадри на ПП и „Демократична България“ служебен кабинет на Андрей Гюров е само едно от доказателствата за това. В продължение на години той беше част и от екипа на т.нар. „Антикорупционен фонд“ – НПО, играещо ролята на основно прокси в неправителствения сектор на олигархично-корпоративни кръгове, чиито представители в политиката пък са именно ПП и ДБ. Както стана ясно преди няколко месеца, въпросният „Антикорупционен фонд“ е изиграл основна роля в прикриването на престъпленията на самозвания гуру Ивайло Калушев, довели до трагедията „Петрохан“.

Или иначе казано Янкулов, както всъщност и останалите трима от квотата на ПП и ДБ, сред които „блести“ и друг бивш служебен министър - Емил Дечев, са „обвързани“ политически и не само. Впрочем това са и най-точните етикети на властовата сглобка между ПБ и ПП и ДБ, на които станахме свидетели миналата седмица. Нейната спойка е не желанието за реформа, както сега се опитват да го изкарат Божидар Божанов и останалите лидери на тези формации, а мечтата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ Темида да бъде подчинена изцяло на задкулисието.