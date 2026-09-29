Диана Дамянова каза откъде тръгна мита за тунела под къщата на Борисов

Нова остра версия се появи около ареста на Бойко Борисов през март 2022 г. Бившият пиар на „Продължаваме промяната“ Диана Дамянова отрече да е присъствала на среща в Министерския съвет, на която да е обсъждано задържането на лидера на ГЕРБ, и заяви, че историята за тунел под дома му в Банкя била коментирана единствено като шеговит слух. Тя отиде и по-далеч, като заяви пред ПИК, че по нейна информация арестът е бил „еднолично решение на Кирил“.

Свидетелят разказа за среща месец преди ареста

Повод за реакцията на Дамянова станаха показанията на Явор Симов, който по това време е ръководил пресцентъра на МВР. Пред Софийския градски съд той заяви, че около месец преди арестите в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков е имало разговор за Бойко Борисов, при който се обсъждали твърдения за сакове с пари в Банкя и манастири. Симов разказа, че активен участник в разговора бил медиен съветник на премиера, чието име той не посочил категорично.

Според по-подробния разказ, разпространен от ПИК, в разговора била спомената и версия за голям тунел под дома на Борисов, прокопан с машина за строителството на метрото. Симов твърди, че още тогава възразил, че подобна машина е огромна и подобна операция трудно би могла да остане незабелязана.

Никога не съм била на такава среща

Диана Дамянова категорично отрече тази част от разказа. „Аз никога не съм била на такава среща в Министерски съвет, ама никога“, заяви тя и допълни, че за ареста на Борисов научила около 20 минути след като той вече бил извършен.

Тя признава единствено, че е коментирала слуховете за машина на метрото, но според нея разговорите били изцяло шеговити. „Ама това са били шеговити слухове и шеговито съм ги коментирала“, посочи Дамянова, като заяви, че не е ходила в дома на Борисов и никога не е чувала предварително да се обсъжда неговото задържане.

Това си беше еднолично решение на Кирил

Най-тежкото й твърдение е свързано именно с начина, по който според нея е взето решението за акцията. „Това си беше еднолично решение на Кирил“, заяви Дамянова. По думите й тя научила за случилото се от Асен Василев около 20 минути след началото на операцията, когато станало дума за изпращане на журналисти.

Дамянова твърди още, че не е присъствала в Министерския съвет в деня на ареста и по това време вече била ограничила присъствието си там. Част от останалите й разкази за случилото се същия ден тя самата представя като слухове, а не като лично видени събития.

Главният секретар също не знаел

В показанията си Явор Симов заяви и че тогавашният главен секретар на МВР Петър Тодоров не е бил предварително информиран за операцията. Самият Симов също научил за акцията след началото й, а вечерта бил извикан в Министерския съвет, където Кирил Петков, Асен Василев и Бойко Рашков били в приповдигнато настроение и му съобщили за арестите.

Симов твърди още, че Петков и Василев настоявали Борисов да бъде изведен с белезници, но след възражения Бойко Рашков дал указание законът да бъде спазен и белезници да не се поставят без основание. Според свидетеля първото съобщение за акцията също било подготвяно в изключително напрегната обстановка и съдържало неточности за това кои лица са задържани.

Арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова бяха извършени на 17 март 2022 г. По-късно съдът обяви задържането на Борисов за незаконно. Сегашното дело срещу Кирил Петков продължава, като следващото заседание е насрочено за 27 октомври, когато се очакват нови свидетелски показания.