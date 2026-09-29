Готвят голямо пренареждане на социалните помощи в България

България започва голям разговор за промяна на системата за социална подкрепа. Днес министри, представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации ще обсъждат дали страната има нужда от единен Кодекс за социална подкрепа или поне от ясна пътна карта към неговото създаване. Големият въпрос е как помощите да достигат по-точно и навреме до нуждаещите се, без системата да остава разпокъсана между множество закони, механизми и институции.

Един кодекс вместо десетки разпръснати правила

Обществената консултация е организирана от Икономическия и социален съвет и ще се проведе от 9:30 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Очаква се в нея да участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

В центъра на дебата ще бъде идеята за създаване на Кодекс за социална подкрепа. Замисълът е различните правила, които днес са разпръснати в множество нормативни актове, да бъдат подредени в по-единна и разбираема система.

Това не означава автоматично, че всички помощи ще бъдат слети или че ще има еднакъв модел за всички групи. По-скоро целта е да се изясни кои закони могат да бъдат обединени, кои принципи трябва да бъдат общи и как отделните форми на подкрепа да работят по-добре една с друга.

Къде потъват парите и стигат ли до правилните хора

Един от най-чувствителните въпроси ще бъде ефективността на системата. България отделя значителен публичен ресурс за социални плащания и услуги, но от години остава спорът дали тези средства винаги достигат до хората, които имат най-голяма нужда от тях, и дали отделните програми дават достатъчно добър резултат.

Затова участниците ще обсъждат не само размера на социалната подкрепа, а и начина, по който тя се разпределя. На дневен ред ще бъдат въпросите за целенасочеността, навременността и контрола върху публичните средства.

Особено важна е и координацията между различните системи. Един човек или семейство може едновременно да има нужда от помощи за доход, отопление, жилище, увреждане, дете или социална услуга, но различните форми на подкрепа невинаги са свързани помежду си.

Проблемът е и в сложността

Една от слабостите на сегашния модел е трудната ориентация. Различните видове помощи имат собствени условия, срокове, документи и институции, към които гражданите трябва да се обръщат.

Това прави системата тежка не само за хората, но и за администрацията. Когато правилата са разпръснати между различни закони и наредби, рискът от дублиране, празноти или противоречия се увеличава.

Идеята за кодекс цели именно това - да внесе повече ред и предвидимост. За гражданина трябва да бъде по-ясно каква подкрепа може да получи, при какви условия и от кого, а за държавата - по-лесно да проследява ефекта от изразходваните средства.

Системата трябва да реагира и при кризи

Дебатът идва след поредица от години, в които България и Европа преминаха през пандемия, инфлационен натиск, енергийна криза и рязко поскъпване на основни стоки и услуги. Именно такива сътресения показват колко важно е социалната система да може да реагира бързо.

При внезапна криза помощите не могат да бъдат подготвяни с месеци, ако целта е да предотвратят изпадането на домакинствата в тежко положение. Затова сред основните принципи, които ще се обсъждат, са навременността и способността на системата да се приспособява към бързо променящи се икономически условия.

Друг ключов въпрос е устойчивостта. Временните мерки могат да дадат бързо облекчение, но ако се превърнат в постоянен разход без ясна оценка на ефекта, натоварването върху бюджета постепенно нараства.

Бизнесът и синдикатите също влизат в разговора

Не само държавата ще определя посоката на реформата. В консултацията участват и работодателските организации, синдикатите и гражданският сектор, което трябва да позволи различните интереси да бъдат чути още преди да бъде изработен конкретен законодателен модел.

Работодателите традиционно поставят акцент върху връзката между социалната подкрепа и пазара на труда, така че системата да не обезкуражава трудовата активност. Синдикатите от своя страна настояват плащанията да бъдат достатъчно адекватни, за да осигуряват реална защита при бедност, безработица или други рискове.

Гражданските организации имат особено важна роля по отношение на хората с увреждания, семействата, децата, възрастните и групите в най-уязвимо положение.

Има вече натрупана основа за промяна

Дискусията няма да започне от нулата. Икономическият и социален съвет вече е изготвил становища и анализи, в които се посочва необходимостта от по-добра координация между отделните части на системата.

Сред основните принципи, които се предлагат, са адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Част от предишните препоръки вече са намерили място в законодателството, включително при промените в системата за минималните доходи.

Сега задачата е по-голяма - да се прецени дали България е готова да направи следващата стъпка и да събере социалната подкрепа в по-цялостна нормативна рамка.

Големият въпрос е дали помощта ще стане по-лесна за хората

От днешната дискусия едва ли ще излезе готов Кодекс за социална подкрепа. По-реалистичната цел е да се изясни какъв трябва да бъде обхватът му, кои закони могат да бъдат включени и какви рискове крие подобна мащабна промяна.

Но ако процесът стигне до реална реформа, ефектът ще се измерва не по броя на новите текстове в закона, а по много по-прост критерий - дали човек в затруднение ще може по-лесно да разбере на каква помощ има право и да я получи навреме.

Именно това е същината на днешния дебат - не просто да се създаде още един нормативен документ, а социалната система да стане по-разбираема, по-точна и по-ефективна както за гражданите, така и за държавата.