Ключова новина за пенсите. Вдигат ли възрастта?
България е на прага на нова демографска и икономическа реалност
Следете всички новини, анализи и коментари за Икономически И Социален Съвет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България е на прага на нова демографска и икономическа реалност
България влиза в еврозоната без риск и без сътресения
Разположен е на интернет страницата на Икономическия и социален съвет
Министерският съвет изостава с въвеждането на административни механизми за оценка, идентифициране и мониторинг на енергийно бедните домакинства в Бъ...
ИСС подчертава стратегическото значение на ефективната селскостопанска политика
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев беше избран за зам.-председател на Икономическия и социален съвет (ИСС). На 20 април се проведе Пленарна сесия н...