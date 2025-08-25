Чатбот информира за въвеждането на еврото в България

Уебсайтът на Икономическия и социален съвет в България е с нова функционалност.

Предлага чатбот, който предоставя лесен и бърз достъп до важна информация, свързана с присъединяването на България към еврозоната.

Съвременната технология е внедрена от ИСС с ясната цел всеки гражданин да може да получи отговор на въпрос, възникнал в неговото ежедневие във връзка с еврозоната.

Чатботът отговаря на въпроси, свързани с доходи, цени, инфлация, превалутиране, валутен обмен, кредити, депозити, бизнес, контролни институции и други, които пряко засягат гражданите.

Интерактивният помощник е достъпен на сайта на Съвета в специално обособената секция "Еврозона". Също там в подкаст "Въпросите с отговор", бизнес, синдикати и граждански организации задават въпроси на водещи експерти и представители на институциите.

Епизодите вече са три. В последния се дават конкретни практични съвети за избягване на измами и неточности. Един от тях – след първи януари да се следят внимателно цените и рестото, особено при монетите.

За да се избегне объркване е добре хората да използват онлайн калкулатори и официални информационни източници.

